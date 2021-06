L’E3 ha fatto impennare le vendite di un gioco Xbox del 480%

L’E3 2021 è stato sicuramente un evento a metà, specie per via dell’impossibilità di viverlo di persona per via dell’emergenza sanitaria.

Tra i tanti giochi in arrivo su Xbox Series X|S (e su Game Pass), ve n’è uno che ha sicuramente attirato l’attenzione del pubblico.

Il reveal di Forza Horizon 5 ha infatti ricevuto il premio come Game of the Show, tanto che i fan della serie Forza hanno deciso di rispolverare il precedente capitolo.

Forza Horizon 4 ha infatti registrato un aumento del 480% delle vendite fisiche nel Regno Unito, dopo la rivelazione ufficiale di Forza 5 all’E3.

Come riportato da Gameindustry.biz, un gioco vecchio di quasi tre anni è stato riportato di colpo al numero 22 della classifica dei titoli più venduti in Inghilterra.

Il prossimo capitolo del racing arriverà su console Xbox One e Series X|S entro la fine dell’anno, incluso nel Game Pass dal Day One.

Playground Games, pur essendo già impegnata sul riavvio di Fable, ha infatti confermato che la data d’uscita del nuovo Forza è fissata al 9 novembre 2021.

