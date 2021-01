Xbox Series X introvabile: 2021 sulla stessa barca di PS5

Nel tradizionale podcast di fine anno con Major Nelson, Phil Spencer ha discusso della reperibilità di Xbox Series X, una console che – al pari delle schede grafiche per PC e di PS5 – è attualmente introvabile in circolazione.

Il boss di Xbox ha spiegato che in tanti gli chiedono perché semplicemente non ne vengano assemblate di più o perché Microsoft non abbia iniziato prima con la produzione della console, in previsione di una situazione del genere (accentuata poi dall’emergenza COVID-19).

«È davvero una questione di fisica e ingegneria. Non le stiamo trattenendo: le stiamo costruendo più velocemente che possiamo. Abbiamo tutte le linee di assemblaggio a regime. Ero al telefono con Lisa Su di AMD la scorsa settimana e chiedevo, “come facciamo ad averne di più?”. Quindi è qualcosa su cui stiamo lavorando costantemente», ha articolato Spencer.

«Ma non siamo solo noi: il gaming si è davvero messo in proprio nel 2020. Ovviamente, PlayStation 5 ha riforniture molto strette. Quando guardi alle schede grafiche da AMD e Nvidia… c’è semplicemente un sacco di interesse nel gaming in questo momento e le vendite delle console sono solo un segno di questo, le vendite dei giochi sono un altor segno come il fatto che ci siano poche unità dell’hardware. Ma stiamo lavorando più duramente che possiamo. I team sono incredibilmente focalizzati, e apprezzo la pazienza della gente mentre lavoriamo per realizzarne di più».

Allo stato attuale, PS5 è introvabile esattamente come Xbox Series X ma Sony è già pronta a lanciarla in nuovi mercati quest’anno.

La buona notizia in tal senso è che, secondo un recente report, la compagnia nipponica prevede che la console sarà fino a sei volte più facile da trovare nel 2021.

Quanto a Xbox Series X, Microsoft prevede che le difficoltà di approvvigionamento durino fino almeno ad aprile, dopodiché la situazione dovrebbe essere più vicina alla normalità.