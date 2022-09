Xbox Series X, nuovo aggiornamento disponibile da ora: ecco cosa cambia

Con un nuovo comunicato diffuso a sorpresa sul proprio blog ufficiale, Microsoft ha svelato di aver appena lanciato per tutti i suoi utenti un nuovo aggiornamento software per Xbox Series X e Series S.

La patch di sistema del mese di settembre per le console next-gen di casa Microsoft (trovate Xbox Series X in sconto su Amazon) è dunque già disponibile per il download e introduce tante novità interessanti per i giocatori più esigenti.

Si tratta dunque di una nuova patch rilasciata a sorpresa per questo mese, dopo che il precedente aggiornamento aveva annullato i rumori in sottofondo nelle chat vocali e rimosso un controverso DRM per i giochi Xbox One.

La casa di Redmond ha infatti annunciato che con il nuovo aggiornamento sarà possibile modificare il colore del pulsante Xbox sui controller Elite Series 2, che proprio a partire da oggi accoglierà un nuovo modello più economico: adesso potrete personalizzarlo e impostare una colorazione unica, con oltre 16 milioni di possibilità.

Un’altra delle novità più interessanti, già anticipata nelle scorse interessanti, è invece un revamp della schermata dedicata al nostro catalogo di giochi: con il nuovo aggiornamento potremo infatti scoprire più facilmente tutti i giochi in nostro possesso, e non soltanto quelli installati.

Questo però non significa poter individuare unicamente i titoli acquistati, ma anche quelli scaricabili con i nostri servizi in abbonamento: troverete dunque anche prodotti legati a Xbox Game Pass Ultimate, EA Play e Games With Gold.

Per chi utilizza invece anche una memoria esterna, un’altra grande novità introdotta con il nuovo aggiornamento vi consentirà di scegliere automaticamente dove preferirete installare i vostri giochi: ad esempio, se utilizzate un hard disk esterno, potrete chiedere alla vostra console di installare al suo interno solo i giochi non ottimizzati per le console next-gen, mentre per i titoli di ultima generazione potreste invece indicare la memoria interna.

Ricordiamo che la nuova patch per Xbox Series X e Series S è già disponibile per il download: se non dovesse essersi installata automaticamente, potrete avviare voi stessi la ricerca tramite l’apposito menù delle impostazioni.

Se siete curiosi di provare subito le novità in azione, vi ricordiamo che a partire da oggi potrete scaricare 3 nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass, come parte della line-up completa in arrivo a fine settembre.