The Witcher, disponibile da ora un nuovo spin-off gratis (e c’entra Cyberpunk)

Durante l’evento livestream dedicato a Cyberpunk 2077 c’è stato spazio anche per una sorpresa dedicata ai fan di The Witcher: da questo momento è disponibile un nuovo spin-off gratuito dedicato a uno dei più fedeli compagni di Geralt di Rivia.

Stiamo naturalmente parlando di Rutilia, il fedele cavallo che ci ha tenuto compagnia nel mondo aperto di The Witcher 3 (potete recuperare la GOTY Edition a meno di 17 euro su Amazon) e che è il protagonista di Roach Race, un nuovo titolo gratuito pubblicato a sorpresa da CD Projekt.

Pur trattandosi di un simpatico omaggio all’iconico franchise, introdotto con il nuovo aggiornamento 1.6 di Cyberpunk 2077 e disponibile negli appositi cabinati arcade, gli sviluppatori hanno deciso di rilasciare senza alcun costo aggiuntivo lo stesso titolo anche sui dispositivi mobile Android e iOS.

Roach Race è un divertente platform a scorrimento nel quale interpreterete proprio il compagno di avventure di Geralt, che include diverse citazioni al gioco: non solo saranno infatti presenti location iconiche, ma ci saranno citazioni anche ad alcune bizzarre ricorrenze, a partire da una Rutilia rimasta bloccata sul tetto o dalla sua celebre corsa su due gambe.

Di seguito troverete la descrizione ufficiale del gioco, disponibile gratuitamente per il download già da questo istante sui vostri dispositivi preferiti:

«Sviluppato in collaborazione con Crunching Koalas, Roach Race è un platform game arcade a scorrimento orizzontale da CD PROJEKT RED che vede protagonista il fedele destriero di Geralt, Roach! Parti per un viaggio senza fine attraverso il Continente assieme a Roach, e scopri località iconiche dalla serie di giochi di The Witcher raccogliendo punti e scalando la classifica mondiale.

Prova il più grande successo delle sale giochi di Night sul tuo dispositivo mobile. Lo stesso mini-gioco disponibile in Cyberpunk 2077 può ora accompagnarti in ogni momento della giornata!»