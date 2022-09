Xbox Game Pass, ecco i giochi gratis di fine settembre (ci sono big)

Xbox Game Pass continua a proporre un notevole quantitativo di giochi gratis per tutti gli abbonati al servizio della Casa di Redmond, con un settembre che a quanto pare ha ancora qualcosa di molto piacevole da offrire all’utenza.

Il catalogo Game Pass (trovate l’abbonamento in sconto su Amazon) non sembra infatti volersi fermare, andando ora ad aggiungere altri due giochi al suo portfolio.

Se già i primi giochi gratis di settembre non hanno deluso le aspettative, la notizia di oggi farà la gioia di molti di voi, inclusi i fan degli sparatutto in soggettiva.

Come riportato dal sito ufficiale di Xbox, infatti, Deathloop, Slime Rancher 2, Valheim, Grounded e molti altri stanno per dire sì a Game Pass.

«Siamo tornati per portarvi un po’ di giochi per chiudere in bellezza il mese di settembre. Nel caso in cui vi siate persi il Tokyo Game Show, abbiamo anche rilasciato alcuni giochi che potete giocare adesso», si legge nel sito.

Poco sotto, i giochi in arrivo e agli aggiornamenti che potete controllare in questo momento se siete abbonati a Xbox Game Pass:

Deathloop (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – da ora

Hardspace Shipbreaker (Cloud, Xbox Series X|S) – da ora

SpiderHeck (Console e PC) – 22 settembre

Beacon Pines (Console, Cloud e PC) – 22 settembre

Slime Rancher 2 (Game Preview) (Cloud, PC e Xbox Series X|S) – 22 settembre

Moonscars (Cloud, Console, e PC) – 27 settembre

Grounded (Cloud, Console, e PC) – 27 settembre

Let’s Build A Zoo (Cloud, Console, e PC) – 29 settembre

Valheim (Game Preview) (PC) – 29 settembre

PAW Patrol Grand Prix (Cloud, Console, e PC) – 30 settembre

La lista di tutti i giochi gratis attualmente confermati per il 2023 lascia intendere che anche il prossimo anno sarà davvero molto ricco.

Ma non solo: restando in tema, l’ultimo aggiornamento di Xbox Series X ha ufficialmente rimosso uno dei “blocchi” più controversi disponibili fin dal lancio.

Infine, sempre in queste ore il giornalista Jeff Grubb avrebbe anticipato i piani di Xbox Game Pass per il prossimo anno.