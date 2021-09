Xbox Series X, non esiste modello più bello di questo (scusa, Halo Infinite)

La console ammiraglia di Microsoft, Xbox Series X, si sta facendo spazio sul mercato, ma soprattutto sta già guadagnando le sue edizioni speciali.

Un prodotto richiestissimo, perché proprio come PlayStation 5, ogni volta che viene messa in vendita sparisce nel giro di qualche minuto.

Per fortuna che i bagarini, almeno, cominciano a guadagnare di meno da questa scorretta pratica fatta di bot e appostamenti.

Tra le versioni di Xbox Series X più belle c’è quella che Ubisoft ha regalato, per un po’, a tema Far Cry 6. Ma non è l’unica.

Una delle versioni tra le più richieste è sicuramente quella a tema Halo Infinite, su cui i fan si sono ammassati. Ma non è la più bella, da oggi.

La più bella Xbox Series X mai vista finora viene dall’Australia, precisamente dalla zona aborigena del continente, dal design di un’artista del luogo.

La designer si chiama Maggie-Jean Douglas (via Gamespot), ed è la vincitrice di un concorso sviluppato da Microsoft per promuovere i talenti delle zone aborigene ed insulari dell’Australia.

Il concorso è parte del Minecraft Education, e la giuria ha decretato come vincitore il design dell’artista ventunenne, che potete vedere qui sotto:

We’re honoured to work with Gubbi Gubbi artist Maggie-Jean Douglas to create this limited edition NAIDOC artwork wrapped Xbox Series X and Controller as prizing for this year’s @IndigitalEdu Minecraft Education Challenge. https://t.co/HtgrRSy3Bu pic.twitter.com/qzq5CLLJ4U — Xbox ANZ (@XboxANZ) September 17, 2021

Un design incredibile, più unico che raro, che ricopre sia la console che il controller, ovviamente.

Questo non è, purtroppo, un design ufficiale che potrete trovare in vendita, ma la speranza è che Microsoft lo possa rendere in qualche modo disponibile perché è, senza troppi giri di parole, stupefacente.

Se invece preferite una console griffata Halo Infinite, il nostro consiglio è quello di tenere d’occhio i principali negozi online.

Per gli utenti in possesso già di una console Xbox, vi ricordiamo che nel weekend potete giocare alcuni giochi gratuitamente: ecco quali.

Call of Duty Vanguard, è invece uno dei prossimi videogiochi in uscita sulla console, ma come gira il titolo su next-gen?