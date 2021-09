Bundle Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata torna disponibile da Gamestop! [Agg]

Aggiornamento delle 17:43 – console esaurite.

Annunciato in occasione dell’Opening Night Live Gamescom 2021, il nuovo bundle Xbox Series X Halo Infinite in edizione limitata è stato pensato per festeggiare il 20° anniversario della storia saga Microsoft e include uno spettacolare design personalizzato per la console più potente attualmente in circolazione, che si estende sulla ventola dietro un condotto vulcanico blu ispirato a Cortana, con in rilievo una serie di stelle che ricalcano quelle presenti sulla superficie di Zeta Halo.

Siamo lieti di informarvi che la nota catena Gamestop, dopo averne esaurito i pezzi qualche tempo fa, ha oggi riaperto i preorder della console, a cui potete accedere come di consueto dai link sottostanti.

» Clicca qui per prenotare il bundle Xbox Series X Halo Infinite «

» Clicca qui per prenotare il controller Xbox Elite Series 2 – Halo Infinite Limited Edition «

Si tratta di un prodotto davvero esclusivo e che sarà lanciato solo in un numero limitato di pezzi, tanto che diversi bagarini, come vi abbiamo riportato, stanno già vendendo il proprio preorder a prezzi da capogiro. Se non volete assolutamente lasciarvelo sfuggire, vi consigliamo di non perdere tempo e prenotarlo da Gamestop al prezzo di 549,98€, senza avere la necessità di pagarlo a prezzo maggiorato in futuro.

Ma non solo! Infatti, ad accompagnare il bundle troviamo anche uno speciale controller wireless Xbox Elite Series 2 in edizione limitata, anch’esso dedicato a Halo Infinite. Pensato anch’esso per i veri fan della storica saga di sparatutto, il controller wireless Xbox Elite Series 2 in edizione limitata è ricaricabile all’interno e all’esterno della custodia personalizzata verde scuro con insegna UNSC, con l’alloggiamento inciso al laser nero e grigio incluso, tramite il cavo USB-C verde e arancione personalizzato.

Potete adattare il joypad al vostro stile di gioco preferito grazie alla levetta intercambiabile e alle levette nere, con la possibilità di salvare fino a tre profili personalizzati e un profilo predefinito e passare da un profilo all’altro con l’apposito pulsante.

