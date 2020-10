Xbox Series X, non tutti la avranno al day-one: Microsoft fornisce primi dettagli sulle disponibilità al lancio

Come era accaduto nei giorni scorsi anche per PlayStation 5, apprendiamo dai colleghi del sito VGC che Microsoft sta riferendo ai rivenditori, almeno in Regno Unito, i primi dettagli relativi alla disponibilità di Xbox Series X presso i punti vendita. Purtroppo, a quanto pare non tutti i consumatori britannici che hanno prenotato la loro console riusciranno davvero ad averla al day-one, dopo i pre-ordini lanciati lo scorso 22 settembre.

A un collega del sito VGC la catena di rivendita ShopTo ha riferito la seguente nota:

Abbiamo ricevuto i dettagli sull’allocazione da parte di Microsoft e, purtroppo, ci dispiace informarti che non riusciremo a tenere fede al pre-ordine nel giorno di lancio.

Probabilmente, quindi, il rivenditore non riceverà un numero sufficiente di esemplari di Xbox Series X rispetto al numero di prenotazioni ricevute. Vedremo se cominceranno a circolare email dello stesso tipo anche per i videogiocatori italiani, che hanno prenotato le loro Xbox di prossima generazione presso svariati punti vendita.

Nonostante il lancio sia pronto a concretizzarsi anche in un 2020 che aveva messo parecchi dubbi, insomma, sia PS5 che Xbox Series X sembrano dover far fronte a un periodo di debutto con meno esemplari disponibili di quanti i consumatori ne richiederebbero.

Una problematica che, in questi giorni, stanno vivendo anche le GPU di NVIDIA – complici con ogni probabilità le interruzioni della manifattura nell’industria orientale che abbiamo vissuto per diversi mesi, con la pandemia – al punto che l’uscita della RTX 3070 è stata rinviata proprio nel tentativo di evitare resse, malcontenti e sciacallaggio.

Xbox Series X|S arriveranno sul mercato il 10 novembre al costo di 499,99€ per il modello di punta e di 299,99€ per l’entry level meno potente e senza lettore Blu-Ray. Avete già letto come è nato il design di quest’ultima?