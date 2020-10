Xbox Series S e la ricerca del design perfetto: “non volevamo commenti come ‘sembra un microonde’”

Quando Xbox Series S è stata presentata, a colpire è stato il fatto che la console proponesse un corpo estremamente ridotto, con un contrasto evidente: la livrea bianca e sopra, nella scocca, una grossa grata circolare nera, che ne caratterizza tutto il design. Come si è arrivati a questa scelta? Dopo aver svelato che, inizialmente, era stata concepita come una “fetta” di Xbox Series X, gli autori sono tornati sulle scelte di look della console su Medium, discutendo delle diverse idee che sono state prese in analisi.

In un’immagine che mostra i diversi concept, e che potete vedere di seguito, appare chiaro come l’unica certezza fosse proprio la presenza della grande grata circolare, posizionata in diversi modi.

Alcune idee dei designer per Xbox Series X. Thanks, Microsoft and FastCompany.

Il motivo per cui si è deciso di optare per il design finale è presto detto: la comodità, unita all’uso di linee pulite e scelte cromatiche ereditate dalla precedente generazione, tra Xbox One S e Xbox One X. Uno dei punti chiave di Xbox Series S risiede infatti nel suo corpo estremamente piccolo – una caratteristica in contrasto sia con la sorella maggiore Xbox Series X che con la titanica PlayStation 5.

«Quando abbiamo visitato le case dei giocatori, il posizionamento delle console – che esse fossero in mostra o nascoste – e il posizionamento del mobilio ci hanno dato informazioni per le nostre scelte di design» ha spiegato Nicolas Denhez, senior design director per il progetto Xbox. «Come designer, quello che vogliamo fare è creare dei prodotti che abbiano un impatto a prima vista. Sappiamo comunque che molti consumatori comprano Xbox per giocare ai giochi, non per l’estetica.»

Xbox Series S avrà un corpo molto ridotto rispetto alle altre console

Ciò nonostante, sono state proprio le vere postazioni dei giocatori a ispirare i design migliori possibili per le nuove Xbox. Oltre a, scopriamo, una nuova analisi delle reazioni avute quando venne rivelata Xbox One. Nelle parole di Denhez:

Una cosa che certamente non volevamo suscitare erano commenti come ‘sembra proprio un forno a microonde’.

La missione è decisamente riuscita: per quanto si sia dibattuto della peculiare griglia circolare, Xbox Series S ha ricevuto molti commenti positivi dalla community per la pulizia del suo design e per le sue dimensioni estremamente contenute – così contenute che Phil Spencer ce l’aveva mostrata in mondovisione senza che nessuno di noi se ne accorgesse nemmeno.

L’uscita della console è attesa per il 10 novembre prossimo al costo di 299€. Se volete scoprirne tutti i dettagli, i giochi e la scheda tecnica vi rimandiamo al nostro vademecum dedicato.