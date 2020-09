Xbox Series X disponibile su Amazon: ecco dove acquistarla al miglior prezzo

Il 10 novembre sarà ufficialmente il giorno in cui vedremo il debutto di Xbox Series X e Xbox Series S, le due console di prossima generazione di casa Microsoft, che raccoglieranno l’eredità dell’attuale Xbox One e porteranno i videogiocatori al centro di un ecosistema che include anche il sistema operativo Windows e la piattaforma PC.

A partire da oggi, 22 settembre, il gigante di Redmond dell’elettronica ha dichiarato ufficialmente aperti i pre-ordini per entrambe le console, che potete prenotare in attesa del day-one del prossimo novembre.

Xbox Series X è la console più potente della next-gen. Con i suoi 12 TFLOPs, la piattaforma Microsoft mira a raggiungere i 4K e a frame rate fino a 120 fps, con il tutto animato dal SSD proprietario da 1 TB – realizzato per azzerare i tempi di caricamento e garantire un’esperienza di gioco scorrevole. La libreria giochi sarà composta da third party e da produzioni esclusive affidate agli Xbox Game Studios – tra cui Obsidian Entertainment, Rare Entertainment, 343 Industries, Playground Games, Turn 10 Studios e Ninja Theory –, le cui realizzazioni saranno incluse fin dal day-one nell’abbonamento Xbox Game Pass. Il prezzo di listino è di 499,99€.

Xbox Series S sarà la variante economica e meno potente della futura console Microsoft. Nonostante specifiche meno prestanti della sorella maggiore, la console mira a un’esperienza di gaming a 1440p fino a 120 fps e conta su un SSD proprietario da 512 GB. È interamente incentrata sul gaming in digitale, attraverso download, Xbox Game Pass e xCloud, motivo per cui è priva di un lettore ottico. In questo caso, il prezzo di mercato per il lancio è di 299,99€.

Come sempre, di seguito vi riportiamo dove prenotare Xbox Series X e Xbox Series S al miglior prezzo sul mercato: