NVIDIA RTX 3070 rinviata: slitta l’uscita della nuova GPU

Brutte notizie per i giocatori su PC che sono in impaziente attesa di mettere le mani su una NVIDIA RTX 3070, la scheda grafica di nuova generazione che completerà la famiglia costituita anche dalla top 3080 e dalla titanica (è la parola giusta) RTX 3090. Senza fare troppi annunci, ma semplicemente aggiornando il suo sito ufficiale, il produttore ha infatti comunicato il rinvio dell’uscita della RTX 3070, anche se non si tratta di tempi notevoli.

La nuova data d’uscita della NVIDIA RTX 3070 è infatti il 29 ottobre prossimo, in ritardo di due settimane rispetto alla tabella di marcia prevista inizialmente. Interpellata in merito dal sito specializzato VideoCardz, la compagnia ha spiegato con una nota ufficiale di aver deciso di rinviare l’uscita per rendere disponibili più esemplari fin dal day-one, in modo da evitare resse, cadute di siti e accampamenti fuori dai negozi che abbiamo visto per le precedenti.

Le GPU della serie NVIDIA RTX 30

Nella nota di NVIDIA leggiamo:

La produzione della GeForce RTX 3070 sta aumentando rapidamente. Abbiamo appreso da molti di voi che dovrebbero esserci più schede disponibili dal giorno di lancio: per fare in modo che sia possibile, stiamo aggiornando la data di disponibilità al 29 ottobre. Sappiamo che questo potrebbe suonare deludente per tutti coloro che vogliono acquistare la scheda il prima possibile, ma questo cambiamento aiuterà i nostri partner globali a far arrivare più schede grafiche nelle mani dei giocatori già dal day-one.

Nelle scorse ore c’erano stati dei leak per la chiacchierata RTX 3060 Ti che completerebbe la linea e che a questo punto potrebbe a sua volta arrivare più tardi di quanto preventivato, probabilmente nel corso del mese di novembre.

Vi ricordiamo che RTX 3070 avrà un costo di listino di 519€. Per il vademecum sulla nuova generazione di GPU per giocatori PC, in attesa della novità da AMD, vi raccomandiamo il nostro ricco articolo.