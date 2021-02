Xbox Series X introvabile: si allontana la fine dell’emergenza scorte

L’emergenza scorte è più grave del previsto per Xbox Series X e S, con Microsoft ha allontanato ulteriormente la fine della penuria di unità disponibili per la vendita.

Le due console next-gen saranno difficili da trovare «almeno fino a giugno», ha spiegato il responsabile delle relazioni con gli investitori di Xbox, Mike Spencer.

Si tratta di “almeno” due mesi in più rispetto alla previsione iniziale del CFO di Microsoft Amy Hood, secondo cui le limitazioni sarebbero durate soltanto fino ad aprile.

Non è chiaro cosa sia peggiorato da qui alla precedente dichiarazione, ma appare evidente come le nuove stime della compagnia di Redmond abbiano spinto a considerare necessari altri due mesi per ritenere a regime la produzione delle due console next-gen.

La scorsa settimana, Lisa Su, CEO di AMD, aveva fatto presente che ci sarebbero state ristrettezze durante i primi sei mesi dell’anno su Xbox Series X, S e PS5, tutte piattaforme equipaggiate con chip della casa delle schede grafiche e dei processori.

Questo sembrerebbe quantomeno indicare proprio nei chip di AMD, e nella difficoltà della compagnia di produrne, il principale “colpevole” nei ritardi nelle consegne delle nuove console.

La sensazione di ritrovarsi in un’emergenza, oltre che ovviamente per la pandemia di COVID-19, è dettata anche da scene apocalittiche come quelle che sono arrivate nel weekend dal Giappone.

Soltanto pochi giorni fa, una folla ammassata in un centro commerciale ha costretto la polizia ad intervenire e interrompere la vendita di PS5 alla notizia della quale si era accalcata una folla oceanica nel tentativo di accaparrarsene una.

Un aspetto particolarmente deplorevole è legato anche ad una delle cause della scarsissima reperibilità, ovvero lo scalping: il 15% di tutte le PlayStation 5 vendute negli Stati Uniti è finito nelle mani dei bagarini, il che ha reso ancora più complicato acquistarne un’unità.

Quanto a Microsoft, Xbox ha celebrato con X e S il suo miglior lancio di sempre, per cui se non altro c’è una corrispondenza tra le vendite e la disponibilità in negozio.