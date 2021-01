PS5 torna in vendita in Giappone, deve intervenire la polizia

PS5 è tornata in vendita in Giappone per una giornata, ma è stato necessario l’intervento della polizia per tenere a bada la folla che si era ammassata per provare ad acquistarne una.

Il caso si è verificato oggi ad Akihabara, Tokyo, in particolare presso un punto vendita della nota catena Yodobashi Camera, che aveva annunciato un restock di PlayStation 5.

Di norma, in Giappone, i prodotti più rari vengono venduti attraverso lotterie che garantiscono, vista la scarsa possibilità, a tutti gli interessati di avere le stesse possibilità di acquistarli.

Il sistema, considerando come le nuove Xbox e PlayStation siano difficili da reperire, è stato adottato anche in Europa di recente, specie per combattere il fenomeno dello scalping (bagarinaggio).

La situazione non prometteva bene fin dall’inizio, però, dal momento che tantissimi interessati si erano catapultati nel punto vendita non appena saputo del restock:

Quando i commessi si sono fatti vedere per avviare la distribuzione dei biglietti, il clima si è fatto rovente e gli astanti si sono accalcati a ridosso delle loro postazioni, presi dal panico di non riuscire ad ottenere uno delle poche centianaia di ticket disponibili.

They cancelled the sale due to people being insane!! Pushed so hard even the cash registers and staff went backwards. I've never seen that kind of insanity in japan before… — Dave Gibson ⠿ POKEMON🗼 (@AJapaneseDream) January 30, 2021

L’ammassamento dei clienti ha fatto sì che i commessi allertassero la polizia e decidessero di terminare anzitempo la distribuzione per la vendita di PS5, di conseguenza annullata fino a nuovo avviso.

Nonostante si possa vedere dalle immagini e dai video sul posto che quanti erano accorsi indossavano comunque una mascherina, è impossibile non notare come scene simili siano inaccettabili in tempo di pandemia in un’area, come quella metropolitana di Tokyo, sottoposta allo stato d’emergenza.

Una circostanza simile si era verificata lo scorso anno in Francia, non per PS5 ma per PlayStation 4, segno che evidentemente i lockdown disseminati per il pianeta abbiano aumentato in maniera esponenziale la richiesta di dispositivi per il gaming.

Ciò detto, la situazione non è destinata a migliorare in tempi stretti, visto che le scorte dovrebbero essere centellinate almeno per tutta la prima metà del 2021.