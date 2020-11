Xbox Series X ha avuto il miglior lancio di sempre, ma Microsoft non darà dati di vendita

Dal proprio profilo su Twitter, Phil Spencer ha rivelato che Xbox Series X ha avuto il miglior lancio nella storia di Xbox.

Thank you for supporting the largest launch in Xbox history. In 24 hrs more new consoles sold, in more countries, than ever before. We’re working with retail to resupply as quickly as possible. You continue to show us the connective power of play is more important than ever. — Phil Spencer (@XboxP3) November 12, 2020

Come spiegato dall’EVP al gaming di Microsoft, si trattato del «più grande lancio nella storia di Xbox».

«In 24 ore più nuove console vendute, in più paesi, che mai prima d’ora», ha aggiunto a proposito del day one della console next-gen.

Quanto ai nuovi approvvigionamenti nei negozi, Spencer ha puntualizzato come «stiamo lavorando con i negozi per rifornirli più rapidamente possibile».

Nonostante il proclamo, il boss di Xbox non ha forniti dati di vendita e, come nella generazione appena conclusa, non ha intenzione di darne neanche in futuro.

«So che sembra manipolativo e mi scuso per questo, ma non voglio che l’attenzione del mio team» sia sulle vendite di Xbox Series X, ha aggiunto il “leader per caso”.

«La conseguenza primaria di tutto il lavoro che facciamo è quanti giocatori vediamo e quanto spesso giochino. Questo è ciò che guida Xbox», ha spiegato a The Guardian.

Spencer ha sottolineato che non cambierebbe questa linea anche nel caso in cui si dovesse accorgere di stare battendo PS5: «posso promettervi che non lo farò».

Xbox Series X è nei negozi dal 10 novembre e, tra il tanto feedback arrivato in rete, c’è stato spazio anche per dei piccoli casi montati ad arte da buontemponi che volevano far passare il messaggio di una console capace addirittura di prendere fuoco per problemi tecnici (smentiti).

Alcuni problemi, sembrerebbero più seri, sono stati invece riportati al lettore Blu-ray, ma per il momento la situazione parrebbe sotto controllo.