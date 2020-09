Xbox Series X, il controller appare in pre-order da un rivenditore russo

Ormai manca davvero poco al debutto sul mercato delle console di nuova generazione – Xbox Series X e Playstation 5 – sebbene non siano ancora stati annunciati ancora prezzo e data d’uscita precisa, e continuano a rincorrersi in rete diversi rumor ed avvistamenti in vari negozi sparsi in tutto il mondo. Infatti, nella giornata di oggi vi segnaliamo che, presso il rivenditore russo Videoigr, sono partiti i pre order del controller di Xbox Series X. Il dispositivo dovrebbe essere disponibile dal prossimo 6 novembre, che, ricordiamo, non è detto che sia la data di lancio della console Microsoft, al prezzo di 4.390 rubli (circa 50 euro).

A quanto pare la compagnia di Redmond ha già iniziato a distribuire la macchina ad alcuni sviluppatori, tra cui CD Projekt RED, software house polacca conosciuta per la sua serie The Witcher e che sta attualmente lavorando sull’attesissimo Cyberpunk 2077, che proprio qualche giorno fa ha mostrato alcune foto della console.

Per il momento non ci resta che un annunciato ufficiale da parte dell’azienda di Redmond relativo ai dettagli ufficiali di data e prezzo. Attualmente, sappiamo con certezza che la console sarà disponibile sul mercato dal prossimo novembre, ma non è stato svelato il giorno esatto.

Microsoft ha da poco svelato la dashboard di Series X, fornendo i particolari riguardo a tutte le novità della dashboard principale della console next-gen