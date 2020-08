Xbox Series X a novembre con migliaia di giochi anche senza Halo infinite, assicura Microsoft

L’annuncio del rinvio di Halo Infinite ha lasciato in attesa i fan che stanno aspettando l’arrivo di Xbox Series X, considerando che l’opera di 343 Industries doveva essere il grande first-party per il lancio della console di prossima generazione. Tuttavia, Microsoft ha subito diffuso una nota ufficiale per sottolineare che il debutto di Xbox Series X non sarà intaccato dal rinvio del gioco, ma anzi ha confermato che si concretizzerà a novembre. Il mese era ovviamente nell’aria, ma in precedenza la casa di Redmond si era sempre limitata a un generico «periodo di Natale 2020», in merito alla finestra di release.

Nella nota di Microsoft leggiamo:

Abbiamo un bel po’ di cose per tenervi occupati intanto che arriva Master Chief: ci saranno migliaia di giochi da giocare, da quattro generazione diverse, quando Xbox Series X sarà lanciata in tutto il mondo a novembre con oltre 100 videogiochi ottimizzati appositamente, costruiti per avvantaggiarsi della nostra console più potente e che sono in arrivo nel 2020.

Tra questi, la compagnia ricorda «oltre 50 nuovi giochi ottimizzati e cross-generazionali», disponibili in Smart Delivery (comprateli una volta per averli su due generazioni) tra i quali cita:

Assassin’s Creed Valhalla

DiRT 5

Gears Tactics

Yakuza: Like a Dragon

Watch Dogs Legion

Si fa poi menzione di «nuovi giochi sviluppati per Series X e disponibili su Xbox Game Pass», con i nomi di:

The Medium

Tetris Effect: Connected

SCORN

Viene sottolineato che ci saranno anche «oltre 40 giochi popolari ottimizzati per avvantaggiarsi di Xbox Series X.» In questo caso, i nomi fatti sono quelli di:

Destiny 2

Forza Horizon 4

Gears 5

Ori and the Will of the Wisps

Madden NFL 21

Inoltre, viene sottolineato che la libreria di Xbox Game Pass sarà giocabile su Xbox Series X, che dal 15 settembre includerà anche Project xCloud.

La nota di Microsoft è insomma importante per fare il punto sui titoli in arrivo e in lavorazione sulla console, per fare in modo che lo slittamento di Halo Infinite non possa venire associato a un lancio privo di videogiochi sulla console della casa di Redmond. Attendiamo tuttavia di scoprire da quando i fan potranno effettivamente mettere le mani sulle opere degli Xbox Game Studios, con giochi come quello dedicato a Master Chief (ora atteso per il 2021), ma anche l’attesissimo Senua’s Saga: Hellblade II o il ritorno di Forza Motorsport, oltre alla conferma ufficiale di Fable.

Fonte: Xbox