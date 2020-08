Xbox Series X, la dashboard della console next-gen svelata

Con un nuovo video, Microsoft ha svelato la dashboard di Xbox Series X, fornendo tutti i particolari riguardo alle novità del menu principale della console next-gen.

Il design della dashboard risulterà familiare ai giocatori di Xbox One, avendo mutuato i pilastri principali dalla versione portata avanti negli ultimi anni e plasmata attraverso il programma Insider.

«Il testo è più leggibile, gli elementi sullo schermo sono più facili da comprendere ad un primo sguardo, e completare le proprie task è più veloce che mai», ha spiegato Chris Novak, head of Xbox Research & Design.

«Questo include la forma delle tile, i font, uno stile di illustrazione aggiornato, e altro ancora. Il layout complessivo di gran parte delle pagine della console rimane familiare, solo più veloce e più concentrato».

Questo il video che riassume in pochi minuti tutti i concetti espressi da Novak.

Come spiegato dalla casa americana, Xbox Velocity Architecture e Quick Resume permetteranno di accedere ai giochi più velocemente.

Quick Resume è la tecnologia che permette di tenere sospesi fino a 5 giochi contemporaneamente e accedervi in pochi secondi in un vero e proprio multitasking videoludico.

«La schermata Home partirà più del 50% più velocemente quando avvierete la vostra Xbox, e caricherà quasi il 30% più velocemente quando tornerete da un gioco. Inoltre, questi miglioramenti usano il 40% in meno di memoria rispetto a quanto richiesto in precedenza», si legge in un post su Xbox Wire.

Inoltre, Microsoft ha progettato una nuova app mobile per consentire ai giocatori di inviare rapidamente messaggi e lanciare party per continuare a parlare con i propri amici anche all’infuori del sistema di Xbox Series X.

Tra le novità di questa app, che è attualmente in cantiere, troviamo la possibilità – condividendo un update o una clip di gioco dalla propria console, di averla automaticamente a disposizione anche su smartphone o tablet in modo da portala subito sul social network preferito.

La console sarà disponibile fin dal day one del prossimo mese di novembre con questa dashboard, per cui sarà letteralmente la prima cosa che i giocatori vedranno quando la avvieranno.