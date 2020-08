Xbox Series X, anche CD Projekt la mostra in delle foto

Ci stiamo ormai avvicinando agli ultimi mesi dell’anno, che saranno quelli in cui questo 2020 porterà finalmente sugli scaffali le console di prossima generazione. Microsoft ha già confermato che la sua Xbox Series X esordirà il prossimo mese di novembre e, nei giorni scorsi, avevamo visto spuntare le foto di un prototipo che era stato messo fianco a fianco con altre console – per darci un’idea delle dimensioni reali.

In queste ore, anche CD Projekt, compagnia polacca autrice tra gli altri di The Witcher e attualmente al lavoro sull’ambizioso Cyberpunk 2077, ha condiviso delle immagini della nuova console.

Nella foto, possiamo vedere il senior level designer Miles Tost che, durante un evento in Germania (con tanto di tag alla divisione tedesca di Xbox) tiene tra le mani e sulle gambe Series X.

For your convenience:

'My PC is better'

'My PlayStation is better'

'My Switch is better'

'My Dreamcast is better'

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) August 29, 2020