Xbox Series X e Xbox Series S: quale sta vendendo di più?

Quando abbiamo sentito le prime voci relative all’andamento dei pre-ordini di PlayStation 5, abbiamo appreso che le cose sarebbero pesantemente sbilanciate verso la console standard, con la Digital che non sarebbe affatto la preferita dai consumatori. Come stanno andando, invece, le cose per Xbox Series X e Xbox Series S? Secondo quanto ha rivelato l’analista ed esperto di mercato Daniel Ahmad, sembrerebbe che sia proprio la top di gamma a essere l’oggetto del desiderio degli appassionati.

Sul suo profilo Twitter, l’esperto e analista di Niko Partner ha spiegato che «basandomi su un rapido controllo, si direbbe che i pre-ordini per le nuove Xbox siano andati con un rapporto di 70/30 in favore di Series X presso i maggiori rivenditori».

Based on a quick channel check, it looks like pre-order allocations for next gen Xbox were weighted 70 / 30 in favor of Series X at major retailers.

To be expected given pre-orders skew towards enthusiasts + Series S is pitched as all access / walk in / impulse buy.

— Daniel Ahmad (@ZhugeEX) September 25, 2020