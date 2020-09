PS5 Digital Edition sarebbe una parte minima dei pre-order disponibili

Una nuova analisi suggerisce che PS5 Digital Edition rappresenterebbe una parte minima dei pre-order disponibili per la nuova console.

Come indicato da Ars Technica, via VGC, soltanto un quarto delle PlayStation 5 allocate ai negozi negli Stati Uniti sarebbe una variante solo digitale.

Presso i GameStop sondati si sarebbe verificata una media del 24% di Digital Edition e del 76% di edizioni con disco.

Almeno un altro retailer aveva le stesse allocazioni, a quanto spiega Ars Technica, mentre il sito web di Best Buy in Canada avrebbe mostrato 19.000 Standard Edition e 3.000 Digital Edition disponibili per il pre-order la scorsa settimana.

Fosse reale questa stima, ciò potrebbe voler dire che per mercati più piccoli degli Stati Uniti le allocazioni di Digital sarebbero da stimare soltanto nel 13% del totale.

Numeri che sono abbastanza sorprendenti, considerando che la casa giapponese ha rivelato col tempo di credere molto nel digitale e di avere per questo optato per un modello orientato esclusivamente agli acquisti online, con l’obiettivo però di non abbassarne le performance come su Xbox Series S.

In una recente intervista, Jim Ryan, CEO e presidente di Sony Interactive Entertainment, ha spiegato che questo «è attualmente qualcosa che non possiamo rivelare al momento».

Tuttavia, Ryan ha precisato che «programmiamo di produrre il numero di unità necessario per accogliere la domanda per quel tipo di modello».

Nel corso del fine settimana, PlayStation si è scusata per il caos dei pre-order, che hanno visto polverizzarsi le poche unità disponibili al lancio nel giro di pochi minuti e con scarsissimo preavviso, contrariamente a quanto promesso.

Nelle prossime settimane e prima di Natale dovrebbero arrivare altre unità, e accorciare così i tempi di refresh delle disponibilità dei singoli negozi.