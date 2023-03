Xbox Series X e S, le nuove console personalizzate vi mostreranno la Via

Spesso Xbox Series X e S hanno svelato delle versioni alternative delle console, ma queste a tema The Mandalorian sono probabilmente tra le migliori mai viste.

La serie ambientata nel mondo di Star Wars con Pedro Pascal che interpreta l’omonimo mandaloriano (bellissimo anche in versione Funko Pop su Amazon) che i fan della saga hanno amato negli ultimi anni.

Neanche la prima volta, per altro, in cui Xbox e Star Wars si sono incontrate, come è successo per le tantissime versioni di Series S pubblicate qualche tempo fa.

E se le due nuove console saranno belle quanto quella a tema A Plague Tale, a sua volta limitata, sono sicuramente sulla buona strada per diventare le migliori.

Per altro si tratta di una doppia versione, con tanto di cappottino per controller come è stato mostrato dal sito ufficiale.

Per celebrare l’arrivo della terza stagione di The Mandalorian, Xbox fa diventare le due console delle copie del Mandaloriano e di Grogu, rispettivamente con Xbox Series X e Xbox Series S.

Star Wars, Xbox e Lucasfilm stanno collaborando per offrire ad alcuni fortunati giocatori la possibilità di vincere l’hardware ispirato a The Mandalorian perché no, non è acquistabile normalmente.

Il tutto attraverso un concorso che passa per l’account Twitter di Xbox, che dovrete tempestare di retweet nella speranza di essere voi tra i fortunati vincitori del kit che comprende le due console e il cappottino per il controller ispirato a Grogu.

Il concorso si svolgerà dal 1 marzo all’11 maggio 2023, quindi avrete un sacco di tempo per tentare la fortuna. Questa è la Via.

Nel frattempo le console Xbox stanno aumentando di prezzo dappertutto, anche in Europa, con una tendenza che sta diventanto globale.

Mentre PS5 sembra abbia già battuto ampiamente le console Xbox, stando ad un rapporto di un analista che ha controllato le vendite dell’attuale generazione.