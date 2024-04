Ora potete comprare un pezzo di Malenia di Elden Ring (e costa un altro braccio)

Elden Ring ha creato tantissime cose iconiche ma, forse, niente è rimasto nell'immaginario collettivo più di Malenia, il terribile boss di From Software che ha fatto parlare di sé ben oltre il mondo dei videogiochi.

In primis ha creato la leggenda di Let Me Solo Her, il leggendario giocatore che ha aiutato tutto il mondo a sconfiggere Malenia armato solo di un paio di spade e una pentola. Giocatore che, probabilmente, è pronto a tornare anche per il prossimo DLC in arrivo tra qualche settimana.

Advertisement

Malenia pare abbia ispirato anche i nuovi boss di Shadow of the Erdtree, visto che From Software ha già promesso degli avversari di pari difficoltà.

Ma se Malenia è diventata la vostra combattente preferita, ve la sognate di notte oppure volete la possibilità di esporre un trofeo dalla sua sconfitta, ora Bandai Namco vi dà la possibilità di comprare il suo braccio.

Bandai Namco ha infatti annunciato l'apertura dei preordini del braccio di Malenia sul sito ufficiale. Qui sotto potete vedere un video dell'inusuale oggetto.

Di colore oro e fedele alla scala, questo pezzo da collezione è dotato di un polso articolato e di due opzioni di esposizione: base in metallo o montaggio a parete.

Ecco le caratteristiche del Braccio di Malenia:

Materiale: poliresina

Riproduzione altamente dettagliata del braccio prostetico di Malenia

Vernice dorata

Polso articolato

Include una base di metallo e i supporti da parete di metallo per due opzioni di esposizione

Dimensione dell'edizione: 33CM X 95CMX 13CM

Consegna stimata: Dicembre 2024

Limitato a 3.500 unità

Bandai Namco ha lavorato in collaborazione con PureArts, un distributore di oggetti da collezione riconosciuto a livello internazionale noto per la sua ampia gamma di prodotti, l'approccio artistico, l'attenzione ai dettagli e il design unico delle sue sculture.

Quanto costa avere un pezzo di Malenia? Non poco, precisamente €449,99 per poter osservare ogni giorno la caduta della Spada di Miquella.

Ma se volete celebrare Malenia e non volete spendere così tanto ci sono tantissimi altri gadget, come le bellissime statue che trovate su Amazon a prezzi ben più abbordabili.