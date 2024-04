Microsoft annuncia una collaborazione con... Coca-Cola, per "placare la sete di novità"

Microsoft si è mossa in maniera molto particolare negli ultimi anni, e la prossima collaborazione arriva con una certa sorpresa con The Coca-Cola Company, a maggior ragione una volta scoperto qual è l'obiettivo.

L'azienda che detiene la proprietà della bibita più famosa del mondo (e di conseguenza una marea di gadget su Amazon) ha deciso infatti di investire nelle attività del colosso di Redmond, per supportare l'avanzamento delle nuove tecnologie.

Come spiegato nel portale di Microsoft, l'azienda di Redmond e The Coca-Cola Company hanno annunciato una partnership strategica quinquennale per allineare la strategia tecnologica principale di Coca-Cola a livello di sistema. Ovvero consentire l’adozione di tecnologie all’avanguardia e promuovere l’innovazione e la produttività a livello globale.

Coca-Cola investirà $1.1 miliardi su Microsoft Cloud e le sue capacità di intelligenza artificiale generativa. Attraverso la partnership, le aziende sperimenteranno insieme nuove tecnologie rivoluzionarie come il servizio Azure OpenAI per sviluppare casi d’uso innovativi di intelligenza artificiale generativa in varie funzioni aziendali.

Judson Althoff, vicepresidente esecutivo e direttore commerciale di Microsoft, si è dichiarato orgoglioso «di supportare Coca-Cola mentre continua ad abbracciare l’era dell’intelligenza artificiale», in particolare per soluzioni come Azure OpenAI Service e Copilot di Microsoft 365.

The Coca-Cola Company ha infatti migrato tutte le sue applicazioni su Microsoft Azure, e da quasi un anno ha già sfruttato il servizio Azure OpenAI per reimmaginare tutto, dal marketing alla produzione, alla catena di fornitura e oltre.

«Questo nuovo accordo si basa sul successo della strategia di partnership di Coca-Cola con Microsoft, dimostrando il nostro impegno verso la continua trasformazione digitale», ha affermato John Murphy, presidente e direttore finanziario di The Coca-Cola Company.

D'altronde l'intelligenza artificiale è una tecnologia su cui Microsoft sta dichiaratamente investendo da un po', ed è normale che arrivino sempre più partner. Cosa porterà tutto questo? Difficile dirlo.

