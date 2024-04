PS5 e Xbox regalano un nuovo gioco horror gratis al day-one

Se siete alla ricerca di un nuovo gioco horror con cui spaventare i vostri amici, o se semplicemente volete provare un nuovo titolo gratis fin dal day-one su console, vi segnaliamo una nuova proposta imperdibile per i fan del genere.

World Makers ha infatti rilasciato nelle scorse ore totalmente gratis Deceit 2, un gioco horror multiplayer di deduzione sociale.

I giocatori prenderanno il controllo degli Innocenti, i Terrori e i Maledetti: gli Innocenti dovranno provare a restare in vita e superare i pericoli, i Terrori dovranno ingannare ed eliminare gli altri utenti e, infine, i Maledetti saranno dei veri e propri agenti del caos, ingannando sia Innocenti che Terrori in contemporanea.

I Maledetti seguono infatti delle regole tutte loro per riuscire a vincere la partita, portando sempre qualcosa di unico in ogni match: dovrete capire di chi potrete davvero fidarvi per restare in vita fino alla fine.

Deceit 2 è stato rilasciato su PC, PS5 e Xbox Series X|S in formato free-to-play, il che significa che troverete delle microtransazioni (potete usare le gift card che trovate su Amazon) ma che non saranno assolutamente obbligatorie per divertirvi fin da subito con i vostri amici.

Su PC era disponibile già dal 14 settembre, ma le release su console sono molto più recenti: dal 3 aprile è disponibile su PS5, mentre su Xbox Series X|S è stato reso disponibile soltanto lo scorso 9 aprile.

Se volete provare questo nuovo intrigante free-to-play, vi lasciamo qui di seguito alle pagine ufficiali: scegliete liberamente in base alla vostra piattaforma di gioco preferita.

A questo punto, non possiamo che lasciarvi al download e augurarvi buon divertimento: speriamo che riusciate a sopravvivere il più possibile, o tormentiate con successo i vostri amici.

