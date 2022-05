Xbox Series S si rifà il look con 12 edizioni limitate a tema LEGO Star Wars

Vi abbiamo raccontato spesso di edizioni limitate di Xbox Series S, e le ultime sono dedicate a LEGO Star Wars, perfette per lo Star Wars Day.

Precisamente ispirate a LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, l’ultimo videogioco LEGO che è stato un grande successo (e che potete recuperare su Amazon).

Proprio qualche giorno fa Xbox Series S si è tinta di rosso e blu, ovvero i colori dello Stregone Supremo della Marvel, il cui ultimo film è al cinema da oggi.

E tra le più belle, tra quelle presentate negli ultimi mesi, c’è senz’altro quella con la livrea di Spongebob, che è bellissima.

Xbox e LEGO hanno stretto una partnership per celebrare il May the 4th, ovvero il giorno in cui tutti i fan di Star Wars celebrano la loro saga preferita.

La protagonista di questa collaborazione è proprio Xbox Series S, che per l’occasione ha guadagnato ben dodici nuove edizioni limitate a tema LEGO Star Wars.

Come potete vedere nell’immagine qui sopra, ogni versione ha un colore principale differente, e riporta l’immagine di uno dei protagonisti del gioco in versione LEGO.

Precisamente, i personaggi sono BB-8, Boba Fett, Chewbacca, Darth Maul, Darth Vader, Finn, Kylo Ren, Luke Skywalker, R2-D2, Rey, Stormtrooper, e Yoda.

Per tentare di vincere una di queste console il procedimento è sempre lo stesso: ricondividere il tweet ufficiale della promozione. Che trovate anche qui sotto.

May the Force be with you.

Follow and RT with #LegoStarWarsXboxSweepstakes and #Maythe4th for a chance to win 1 of 12 LEGO Star Wars Xbox Series S Custom Console and Controllers.

Age 18+. Ends 5/31/22. Rules: https://t.co/t5NJGuwaJt pic.twitter.com/QIrpmvC0hE

— Xbox (@Xbox) May 4, 2022