Con l'ultimo update Square Enix ha "rotto" Final Fantasy XVI

Di Final Fantasy XVI si è parlato molto dall'uscita ad oggi e, mentre non è ben chiaro se si possa definire un successo o meno, con gli ultimi update il team di sviluppo di Square Enix ha creato una situazione che ha generato un bug irrisolvibile.

Nel sedicesimo episodio della saga della fantasia finale sono stati inseriti alcuni elementi con gli ultimi update, tra cui il sempreverde New Game+. La modalità che spesso i giocatori chiedono a gran voce per le uscite più importanti e che, in questo caso, ha rovinato l'esperienza completa di Final Fantasy XVI.

La quale si è arricchita ora anche di un finale aggiuntivo in un certo senso, con il DLC The Rising Tide di cui vi abbiamo parlato, ma non è il contenuto aggiuntivo il problema.

Se un giocatore selezione il New Game+ e poi salta il prologo, c'è la possibilità che i membri del party non appaiano bloccando così il completamento delle prime missioni di gioco e, di fatto, l'avanzamento complessivo.

Square Enix ha annunciato di essere a conoscenza del bug e che sta lavorando a una soluzione. In compenso per ora offre una soluzione alternativa e istruzioni per evitare il problema prima del rilascio della patch.

La soluzione consiste essenzialmente nell'avviare un file di salvataggio con il New Game+ e non saltare il prologo. Oppure riavviare una partita già salvata con il bug e non saltare il prologo.

L'altra soluzione momentanea è quella di ricaricare un salvataggio precedente all'avvio del New Game+, salvare una nuova partita, ricaricare questo salvataggio e continuare (sempre senza saltare il prologo).

Si tratta ovviamente di soluzioni palliative, nella speranza che Square Enix possa trovare una soluzione definitiva a questo fastidioso problema di Final Fantasy XVI. Un gioco che, nonostante i vecchi e nuovi problemi sembra sia riuscito a raggiungere lo scopo che si era prefissato.

