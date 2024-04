I giochi più attesi di Game Pass sono decisamente strani

Ogni mese Game Pass offre, come sapete, tanti giochi gratis per gli abbonati e grazie agli annunci è anche facile sapere i giochi che sono in arrivo nei mesi futuri. Ma quelli più attesi dai fan sono diversi da quelli che vi potreste aspettare.

Uno studio amatoriale fatto da un analista ci permette infatti di avere un'idea di cosa stanno aspettando realmente i fan dell'abbonamento di Microsoft presente su Xbox Series X|S e PC.

Advertisement

Attraverso l'analisi delle performance di Google Trends, l'autore dello studio ha raccolto gli intenti di ricerca di Google e YouTube ha provato a intuire i giochi più attesi dal pubblico.

A causa dell’assenza di dati accurati sul volume di ricerca, questi risultati dovrebbero essere considerati come un’approssimazione delle aspettative del pubblico in quel periodo di tempo. Sono un buon indicatore dell’anticipazione ma non una misura perfetta di essa.

Tuttavia, la lista prodotta è decisamente particolare guardando alla top 10 dei giochi su cui i giocatori stanno puntando gli occhi:

Il podio composto da STALKER 2, ARK 2 e Hollow Knight Silksong non è quello che ci aspettavamo.

Tolto STALKER, la prima esclusiva presente nella classifica è The Elder Scrolls 6 al quarto posto, con Hellblade 2 addirittura altre due posizioni più sotto.

L'utenza di Game Pass si rivela quindi non unicamente attenta alle esclusive Xbox, ma guarda anche ad altri prodotti e in particolare a quelli che si possono giocare in gruppo abbattendo i costi grazie all'abbonamento, come ARK 2.

Se uno di questi sarà il vostro prossimo gioco preferito, non dovete far altro che abbonarvi a Game Pass tramite le comode card che trovate su Amazon al miglior prezzo.

Anche perché i giochi sono sempre tanti in ogni caso, come quelli di aprile 2024 che hanno offerto una selezione davvero niente male: ecco quelli da recuperare.