Sand Land: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Sand Land, l'ultima avventura action-RPG prodotta da BANDAI NAMCO, vi porterà in un esotico universo desertico, vibrante di vita e insidie, concepito dalla mente geniale di Akira Toriyama, celebre creatore di Dragon Ball. Questo titolo è atteso sul mercato il 26 aprile, e per coloro che bramano immergersi nel gioco (e magari sono interessati a mettere le mani sulla ricercata Collector's Edition), qui troverete indicazioni su dove acquistare le varie edizioni al prezzo più vantaggioso.

Sand Land, chi dovrebbe acquistarlo?

In Sand Land, assumerete il ruolo del principe dei demoni, Belzebubù, lanciato in una coraggiosa ricerca per trovare una sorgente d'acqua libera dal controllo del despota che governa il mondo. Vi ritroverete a vagare per l'immenso deserto di Sand Land, esplorando villaggi, antiche rovine e dungeon nascosti, ciascuno con i suoi misteri e pericoli, in compagnia dei vostri fedeli alleati.

Le battaglie si svolgeranno a ritmo sostenuto, dando la possibilità di confrontarsi con diverse tipologie di nemici facendo leva su un'ampia gamma di armi e poteri speciali. Avrete anche l'opportunità di costruire e pilotare veicoli su misura per navigare il deserto e affrontare sfide altrimenti inaccessibili.

Il gioco sfoggia una grafica animata, brillante e piena di vita, che fa eco al distintivo stile di Akira Toriyama. Naturalmente, la narrativa si ispira fedelmente all'opera originale, rendendolo l'ideale sia per i fan del manga sia per coloro che sono alla ricerca di un'avventura fresca e coinvolgente.

Sand Land, dove preordinare la Collector's Edition al miglior prezzo

PS5

Sand Land, dove preordinare la Standard Edition al miglior prezzo

PS5

Xbox Series X