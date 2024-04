Xbox svela un nuovo Digital Showcase: ecco i dettagli

Manca ancora un po' all'estate dei videogiochi, ma Xbox si prepara già con un nuovo evento della sua serie dedicata gli indie: ID@Xbox Digital Showcase.

L'evento andato in onda anche lo scorso anno (qui recuperate gli annunci e i trailer) è dedicato alle produzioni indipendenti supportate da Xbox, sia dal punto di vista dello sviluppo che del marketing, e molti di questi titoli arrivano solitamente in esclusiva anche temporale all'interno dell'ecosistema.

L'anno scorso abbiamo potuto vedere titoli come Karateka, Axiom Verge 2 e Sea of Stars, quest'ultimo rivelatosi un successo clamoroso per altro, e Xbox ha annunciato con entusiasmo il ritorno di IGN x ID@Xbox Digital Showcase.

Dalle informazioni emerse sul sito ufficiale, l'evento sarà online il 29 aprile 2024 a partire dalle ore 19:00 italiane.

Possiamo aspettarci una serie di indie molto attesi da giocare su PC e Xbox (ovviamente), con "trailer epici", nuovi gameplay e annunci inediti, con i primi nomi di giochi che potremmo vedere tra cui novità per Dungeons of Hinterberg, 33 Immortals, Lost Records Bloom & Rage e molti altri.

Potrete seguire in diretta l'evento dai canali Twitch e YouTube di IGN US, ma ovviamente non mancheremo di riportare le notizie più importanti sulle nostre pagine.

Questo non è quindi l'evento per attendere novità su Helldivers 2 per Xbox, di cui sembra si sia iniziato a parlare solo di recente (e in ogni caso non è un indie, decisamente).

Il periodo è sicuramente frizzante per Xbox, nonostante le vendite della console e le esclusive che tardano ad arrivare.

Giusto in queste settimane, infatti, i videogiochi Xbox hanno dominato in maniera importante sia su Steam... che su PlayStation.