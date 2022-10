La Xbox Series X a tema A Plague Tale è piena di ratti (e potete vincerla gratis)

Microsoft non ha mai detto no alle varie versioni di Xbox Series X mostrate in questi mesi, e quella dedicata ad A Plague Tale Requiem è sicuramente la più corrotta e oscura di sempre.

La console ammiraglia di Xbox, affiancata alla “sorella minore” Series S che trovate su Amazon, è stata spesso bersaglio di versioni custom realizzate dai fan e non solo.

Tra queste spicca senza dubbio la Xbox Series X griffata Gucci, un modello a dir poco esclusivo legato alla nota casa di moda e venduto a un prezzo da capogiro.

Senza contare anche la versione della console pensata per celebrare il lancio del secondo lungometraggio dedicato a Sonic, con tanto di controller pelosi per omaggiare Sonic e Knuckles. Ora, però, è il turno della Xbox dedicata alle avventure di Amicia e Hugo.

Come riportato anche da GameSpot, una console Xbox Series X in edizione limitata, con un design decisamente medievale e pieno di ratti, è stata svelata per celebrare il lancio di A Plague Tale Requiem.

L’editore Focus Interactive ha incaricato l’artista Vadu Amka pr dare un tocco più macabro alla Series X, dando vita a questo design unico.

To celebrate the release of #APlagueTaleRequiem, we asked @VaduAmka to create a custom Xbox Series X and give it away to one lucky winner!

The winner will also get a key of the game and another Series X.

To enter:

-follow our account

-RT this post

-tag a friend in the replies pic.twitter.com/N40LQGiVti

— Focus Entertainment (@Focus_entmt) October 27, 2022