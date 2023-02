Xbox Series X e Xbox Series S aumentano di prezzo anche in Svezia

Il mercato dei videogiochi continua a suo modo ad apportare dei cambiamenti, dopo gli ultimi due-tre anni non proprio “standard” che gli abitanti di questo pianeta si sono trovati a vivere. Se, tra bagarini, pandemie e crisi dei semiconduttori solo di recente abbiamo iniziato a trovare un po’ più normalmente le nuove console nei negozi, è anche vero che in alcuni casi i platform holder hanno deciso di apportare degli aumenti di prezzo per i loro dispositivi. In questo momento, vale anche per Microsoft, che ha deciso di cambiare il prezzo di Xbox Series X e Xbox Series S in Svezia.

La notizia arriva da GamingDeputy (thanks VGC), da cui apprendiamo che i prezzi per il mercato svedese sono così cambiati:

Xbox Series X : da 5.695 corone a 6.195 corone (da circa 515 a circa 560 euro al cambio attuale);

: da 5.695 corone a 6.195 corone (da circa 515 a circa 560 euro al cambio attuale); Xbox Series S: da 3.595 corone a 3.894 corone (da circa 325 a circa 352 euro).

Microsoft qualche tempo fa aveva dichiarato di non avere piani per aumentare i prezzi delle sue console

Al momento, segnalano i media locali, i retailer hanno già aggiornato il prezzo di Series X, mentre è ancora possibile trovare alcuni esemplari di Series S al vecchio prezzo.

Di recente, la casa di Redmond aveva deciso di aumentare il prezzo delle sue console, con una misura molto simile a quella svedese, anche sul mercato del Giappone – uno dove non ha vita facile, contro concorrenti che giocano in casa e propongono generi molto vicini ai gusti dell’esigente pubblico nipponico.

In precedenza, Microsoft aveva dichiarato che la compagnia non aveva piani per aumenti di prezzo delle sue Xbox, in risposta all’aumento del costo di PS5 – salito di 50 euro dalle nostre parti – che venne definita dal dirigente Phil Spencer «una mossa non giusta». Tuttavia, il gigante di Redmond aveva invece deciso di operare sul fronte dei prezzi dei giochi di listino, forte forse anche del fatto che moltissimi dei suoi utenti non li comprino più singolarmente (numeri alla mano), ma si affidino invece a Game Pass.

Vedremo se in futuro l’aumento di prezzo sarà applicato anche a ulteriori mercati, a seconda della fluttuazione delle valute. Per il momento, come possiamo vedere, Microsoft si è mossa sugli Yen e sulle corone svedesi. Dalle nostre parti, su rivenditori come Amazon, Xbox Series X si trova a 499 euro di listino (o a qualcosina in più, in bundle), mentre Xbox Series S è spesso in sconto a meno dei 299 euro normalmente previsti.

La speranza, ovviamente, è che le cose non cambino.