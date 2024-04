In pieno stile Bethesda, l'update next-gen di Fallout 4 è pieno di bug

I bug non cambiano mai, potremmo dire di Fallout 4 e Bethesda che, anche con l'aggiornamento next-gen del titolo tornato in auge di recente, ha pubblicato la build con una serie impressionante di bug.

Come riporta IGN US, infatti, tanti giocatori su tutte le piattaforme stanno riportando e mostrando problemi che ci riportano indietro ai classici lanci di Bethesda, con i giochi appena usciti pieni di bug che fanno il giro del web.

Ieri è stato pubblicato l'atteso update next-gen di Fallout 4 e, nelle ultime 24 ore, abbiamo scoperto che il titolo sembra essere diventato tutto meno che next-gen.

La versione Steam di Fallout 4 sembra piena di problemi tecnici, anche se i giocatori di PlayStation 5 hanno faticato a ottenere l'aggiornamento a causa di un errore di disponibilità e di messaggi confusi da Bethesda.

I giocatori Xbox, d'altro canto, non hanno accesso alla modalità Qualità del gioco, il che significa che non possono giocare a risoluzione 4K con impostazioni Ultra, che è il motivo per cui l'aggiornamento esiste.

I giocatori PC, nel frattempo, si sono rivolti a Steam per segnalare una miriade di problemi con l'aggiornamento, riportanto che i tanti bug presenti in Fallout 4 prima dell'update sono rimasti esattamente dov'erano.

Anche su Steam Deck nello specifico sembra che Fallout 4 sia quasi ingiocabile, nonostante sulla pagina dello store il titolo Bethesda sia definito come "Verificato", sebbene la realtà sia ben diversa.

