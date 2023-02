PS5 avrebbe già ampiamente battuto Xbox Series X|S, per un analista

L’inizio del 2023 ha rappresentato di fatto un “rilancio” per PS5, dopo i ben noti problemi di scorte registrati nei mesi scorsi per via dell’emergenza sanitaria mondiale.

La console di DualSense Edge, il controller di fascia elevata per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon) starebbe entrando finalmente nelle case di tutti i giocatori.

Sony ha inoltre da poco tenuto il nuovo appuntamento con il suo State of Play, che arriva proprio a ridosso del lancio di PS VR 2 (qui la nostra recensione, in caso ve la foste persa), lasciando intendere che il meglio deve ancora venire.

A quanto pare, quindi, PlayStation avrebbe in serbo una vera e propria seconda fase di PS5, sebbene i numeri lascerebbero intendere che la console Sony avrebbe già battuto la concorrenza di Xbox Series X|S.

Come riportato anche da PSU, infatti, secondo Piers Harding-Rolls di Analysis, PS5 è in testa alle vendite dell’attuale generazione di hardware con 30 milioni di unità, mentre Microsoft avrebbe venduto circa 18,5 milioni di console Xbox Series X|S.

Tuttavia, sebbene l’hardware di Sony sia in vantaggio nelle vendite, non è tutto da buttare per Microsoft. Harding-Rolls osserva che le console Xbox sono riuscite ad aumentare la propria quota di unità nell’ultimo anno grazie alla maggiore disponibilità di Xbox Series S, dopo la grave carenza di scorte.

Ciononostante, Harding-Rolls prevede che il divario di vendite tra PS5 e Xbox Series X/S aumenterà poiché la console Sony sembra aver superato ogni problema di scorte, mentre Microsoft non ha ancora confermato la fine dei problemi per Series X.

La disponibilità di PlayStation 5 è infatti migliorata verso la fine dell’anno, soprattutto negli Stati Uniti, e le scorte globali sono state disponibili con maggiore regolarità nel 2023. Ampere prevede che il divario tra le vendite di unità di PlayStation e Xbox aumenterà nella prima metà dell’anno, mentre la disponibilità di Series X diventerà più consistente solo nella seconda metà dell’anno.

Dal canto suo, Sony ha annunciato durante la sua ultima riunione finanziaria che la PS5 ha venduto 32 milioni di unità in tutto il mondo dopo il suo lancio nel novembre 2020. Microsoft di base non rivela i dati di vendita delle sue console Xbox, quindi non c’è un numero ufficiale che indichi l’andamento delle Series X e Series S.

Restando in tema, Jeff Grubb ha da poco affermato che il prossimo PlayStation Showcase sarà un evento «massiccio» e verrà utilizzato da Sony per «impostare la seconda fase di PlayStation 5»

Ma non solo: gli sparatutto in prima e in terza persona rappresentano quasi la metà del tempo di gioco globale degli utenti PlayStation.

Infine, con l’arrivo di PlayStation VR2 sono arrivati anche moltissimi titoli nuovi. Ne abbiamo selezionati alcuni per consigliarvi i migliori giochi con cui immergersi nella nuova realtà virtuale di Sony.