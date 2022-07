Xbox Series X e S da record in Giappone, hanno già annichilito Xbox One

Entrambe le console di casa Microsoft, Xbox Series X e Series S, stanno andando molto bene in Giappone, come non mai.

In un momento in cui i problemi delle scorte sembrano insuperabili, ma non per Series S che su Amazon si trova sempre, la console Microsoft si difende bene.

Erano già emersi dati riguardo delle ottime prestazioni per il mercato Giapponese, storicamente molto ostico per Microsoft e tutte le sue console.

Talmente tanto che Xbox Series X e S hanno superato complessivamente PlayStation 5 più volte.

Talmente tanto che, come riporta GamesIndustry, le console di attuale generazione hanno superato di gran lunga gli ultimi hardware di Xbox.

Le vendite di Xbox Series X|S sono aumentate in Giappone con una certa solidità, con un totale che arriva a 206.504 unità finora, nei 18 mesi dal lancio.

Per un confronto, Xbox One ha totalizzato 114.831 console vendute in tutto il suo ciclo vitale di quattro anni. Series X e S hanno venduto 100mila unità ad ottobre del 2021, a meno di un anno.

Nelle ultime due settimane, le console Xbox sono riuscite a superare PlayStation 5 in due diverse occasioni. Nella settimana fino al 19 giugno, Xbox Series X|S ha venduto quasi 6.700 unità, mentre PlayStation 5 ha raggiunto quasi 3.000 unità.

Mentre PS5 rimane ancora la console più venduta nel Sol Levante complessivamente con 20.028 console standard e 4.333 versioni digitali, le console Xbox si stanno facendo sempre più spazio nel territorio nipponico con, rispettivamente per Series X e S, 9.756 e 2.774 unità.

Sicuramente merito, anche, di Xbox Game Pass, che anche nel 2023 continuerà ad offrire la solita pletora di videogiochi gratis.

Se non altro in Giappone non avranno il problema dei controller introvabili, visto che in Europa i pad Xbox sono colpiti da crisi di approvigionamento.

Per il confronto definitivo, qual è la console migliore tra PS5 e Xbox Series X? La parola agli esperti.