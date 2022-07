PS5 e Xbox Series X, qual è la console migliore? Rispondono gli esperti

I dibattiti sull’effettiva potenza delle console fanno ormai parte del panorama videoludico, andando anche a coinvolgere comprensibilmente le console di ultima generazione: fin dal loro debutto sul mercato, molti fan si sono sempre chiesti se potesse essere PS5 o Xbox Series X la migliore piattaforma disponibile per i videogiochi.

Tralasciando infatti per un momento le «fredde» specifiche di sistema, che premierebbero Xbox Series X come la più potente, è infatti importante scoprire in che modo gli sviluppatori riescono a sfruttare pienamente le potenzialità delle console: un aspetto analizzabile soltanto dopo aver atteso diversi titoli multipiattaforma.

Tenendo conto che non tutti i giocatori sono interessati dalla semplice potenza grafica, come dimostrato dal successo sempre più impressionante di Xbox Series S (che potete acquistare in offerta su Amazon), è comunque molto interessante scoprire, alla prova dei fatti, quali console effettivamente sono in grado di fornire le prestazioni migliori.

Una prima risposta è arrivata in queste ore dagli esperti di Digital Foundry, che dopo aver rivisto i loro confronti multipiattaforma fin dal lancio delle console hanno stabilito che Xbox Series X, attualmente, risulta il vincitore dello scontro con PS5 (via Pure Xbox).

John Linneman di Digital Foundry ha infatti pubblicato una lista con tutti i giochi analizzati negli ultimi anni, sottolineando che 15 sono stati testati su entrambe le console per scoprire quale fosse la versione migliore.

Ebbene, in 8 casi su 15 a emergere vincitrice è stata Xbox Series X, mentre PS5 è riuscita a vincere solo 2 volte. I rimanenti 5 casi sono invece da considerare come pareggi e senza particolari differenze degne di nota.

More info – here's what I've done back to the start of the pandemic in early 2020. So over the past 28 months or so, I've done 15 platform comparisons. For console warriors, Xbox took the top spot 8 times, 5 were a draw or broken everywhere and 2 went to PS5. pic.twitter.com/Pe6XWNhYSR

— John Linneman (@dark1x) June 30, 2022