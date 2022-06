In Giappone è corsa a Xbox Series: febbre da Game Pass o è perché non si trova PS5?

La nuova generazione di console, quella rappresentata da Xbox Series X|S e da PlayStation 5, si è lanciata con le migliori intenzioni, ma ha dovuto fare i conti con un mercato mai così complicato. Tra bagarinaggio folle e carenza di scorte legate ai pochi semiconduttori, oltre a una domanda già di suo ampiamente al di sopra dell’offerta, quasi due anni dopo il debutto è ancora difficile trovarle come normalmente si farebbe.

Così, mentre siamo tutti in attesa di capire quando (e se) la situazione si normalizzerà, considerando che anche Microsoft di recente non si è mostrata troppo ottimista, ecco che i dati della scorsa settimana ci suggeriscono che le Xbox Series (sia X che S) sono riuscite a fare meglio di PS5. Parliamo, in totale, di 6.225 console vendute per Microsoft, contro le 2.240 PS5 piazzate.

Le piattaforme di casa Microsoft, ricorderete, hanno sempre faticato molto a imporsi nel Paese del Sol Levante, al punto che Phil Spencer aveva ritenuto inaccettabile l’andamento del marchio Xbox in un mercato così strategico per i videogiochi. Da allora, la compagnia si è mossa cercando di coinvolgere di più i giocatori giapponesi – pensiamo, solo di recente, all’accordo con Atlus per l’arrivo di Persona su Xbox, o al misterioso gioco in cantiere con Hideo Kojima.

Come segnalato da Game Data Library (via DualShockers) era dal lancio di Xbox One che una Xbox non vendeva più di PlayStation in Giappone. E, da allora, è successo solamente dieci volte, tra tutte le classifiche settimanali pubblicate. Una piccola rivoluzione portata da Xbox e le sue strategie, o solo una irregolarità momentanea dovuta all’indisponibilità di PS5?

Probabilmente si tratta di un insieme di fattori, anche se il secondo potrebbe pesare di più. Guardando i dati da vicino, è possibile notare che delle vendite totali ben 6.120 riguardano Xbox Series S – la piccola economica di casa Microsoft, molto più facile da trovare. La più costosa Xbox Series X, invece, si è fermata a sole 105 unità vendute nella settimana, mentre PS5 (per quanto introvabile) è arrivata a 2.240.

Hardware sales

Total sales of Xbox Series in Japan top 200k units, shockingly last week Xbox sold more than PlayStation 5 in Japan, as the sytem sees its worst week yet.

Nintendo Switch outsells Nintendo 3DS in Japan, now the country's 3rd best selling system. pic.twitter.com/7AgoY3HaI8

— Game Data Library (@GameDataLibrary) May 19, 2022