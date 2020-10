La console non basta: ecco l’unboxing del frigo di Xbox Series X

Nel fine settimana vi abbiamo mostrato un video di Snoop Dogg mentre apre il suo frigorifero a forma di Xbox Series X regalatogli per il compleanno.

Si è scoperto rapidamente che quel regalo non è stato frutto del lavoro di un buontempone ma della stessa Microsoft, che ha cavalcato l’onda di un meme che voleva la console next-gen somigliante, per via del design verticale, ad un frigo.

A quanto pare, però, a Redmond ci hanno preso gusto e hanno realizzato più unità del frigorifero di Xbox Series X.

La nota youtuber iJustine ne ha infatti ricevuto uno a casa, con tanto di confezione realizzata appositamente per ricalcare quello della console.

iJustine non ha potuto astenersi dal realizzare un video unboxing del frigorifero, che vedete recapitatole con tanto di pallet visto il peso imponente del carico.

L’aspetto più divertente della vicenda è che il frigo è un elettrodomestico perfettamente funzionante, e non soltanto una scatola vuota.

Aggiungendo scherzo a scherzo, si potrebbe dire che questo potrebbe essere un piccolo grande esperimento di Microsoft per valutare l’ingresso in un nuovo e fruttuoso business…

You knew we had to do this, check out the full unboxing of the fastest, most powerful fridge! 🤣💚🙅🏼‍♂️🥶 #Xbox And Chill https://t.co/9RmjoOsksC

— Aaron Greenberg 🙅🏼‍♂️❎ (@aarongreenberg) October 24, 2020