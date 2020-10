Snoop Dogg ha davvero un frigorifero a forma di Xbox Series X

La battaglia dei rapper gamer è ufficialmente iniziata, con Snoop Dogg storicamente schierato in favore di Xbox e il “nuovo arrivato” Travis Scott ormai un partner creativo di PlayStation.

Snoop Dogg ha arricchito ovviamente a modo suo questa sfida comunicativa a distanza, replicando un divertente meme della rete.

Il rapper ha infatti ricevuto come regalo di compleanno un frigorifero a forma di Xbox Series X e altri accessori, come una catena a tema Xbox.

Naturalmente, questo regalo è finito in un video su Instagram, sebbene sia stato poi rimosso, immaginiamo, perché non comprendeva solo quello.

Una volta aperto, il frigo – funzionante – includeva anche una torta ispirata a Xbox Series X e una console next-gen, che probabilmente non era autorizzato a mostrare in rete.

Fortunatamente, in tanto hanno salvato la clip e la stanno riproponendo in rete, per cui potete ancora vederla di seguito:

Snoop Dogg has an Xbox Series X fridge pic.twitter.com/7SUCJYdk36 — Wario64 (@Wario64) October 24, 2020

Sotto il tweet dell’utente Wario64 è arrivata anche la divertente replica dell’account Twitter di Xbox, con il classico meme di chi fa finta di non sapere di cosa si stia parlando – lo stesso meme che aveva usato ai tempi del leak della data e del prezzo di Xbox Series S.

Microsoft ha del resto abbracciato subito il trend sul form factor della nuova console, passato poi in secondo piano quando si è scoperto che anche PS5 avrebbe avuto dimensioni sostenute.