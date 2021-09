Xbox Series S, una versione più potente potrebbe arrivare presto

Xbox Series S fu una trovata molto interessante da parte della casa di Redmond, necessaria per affiancare un modello più abbordabile in termini di costo per entrare nella next gen di Microsoft.

D’altronde, la versione piccola e senza lettore digitale del top di gamma di Microsoft è l’unica che al momento si riesce a comprare abbastanza facilmente su marketplace come Amazon.

L’analisi di Digital Foundry, in occasione del lancio, fu abbastanza sorprendente perché definì l’hardware addirittura “superbo”, seppur con dei difetti.

E come la sorella maggiore, anche Series S è inclusa nell’interessante offerta Xbox All-Access, che di recente è finalmente stata lanciata anche nel nostro Paese.

Il prezzo minore di Xbox Series S viene compensato da un hardware ovviamente meno performante di Series X, che però riuscirà comunque a riprodurre anche titoli come Forza Horizon 5 pur con dei compromessi.

Ma questo problema potrebbe essere sormontato presto, perché pare che un nuovo modello più potente e costoso stia per arrivare.

Come riportato da Gaming Bolt, Microsoft sarebbe intenzionata a proporre nel 2022 un aggiornamento della sua console entry level.

Il tutto ovviamente non ha conferme e, per il momento, si tratta solo di speculazioni nate dall’affidabile Videocardz.

Il nuovo modello di Xbox Series S avrebbe un processore 6nm AMD Zen APU, quindi migliore di quello che monta attualmente. Grazie alla transizione verso il TSMC 6N, la console avrebbe la possibilità di accedere facilmente a tutte le 24 unità di calcolo, aumentando quindi la velocità di clock ed elaborazione.

Il nuovo modello sarebbe venduto prevedibilmente ad un costo maggiore del normale, ma Microsoft non avrebbe intenzione di abbandonare il modello base, affiancando i due per un periodo così da garantire una transizione più efficace, nonché una scelta al consumatore.

In attesa di saperne di più su quelli che, per ora, sono rumor, vi ricordiamo che se volete acquistare Xbox Series S vi può fare comodo l’offerta Xbox All-Access.

Per quanto riguarda Series X, invece, di recente c’è una bellissima versione della console che Ubisoft sta regalando ai fan di Far Cry 6.

Parlando di aggiornamenti delle console, e cambiando scuderia, avete visto i rumor su PS5 Pro?