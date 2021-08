Xbox All Access arriva in Italia: Series X|S da 24,99 euro al mese

Microsoft ha annunciato l’arrivo in Italia di Xbox All Access, il suo abbonamento che permette di portarsi a casa una Xbox Series X o S dietro un pagamento mensile.

L’abbonamento comprende anche una sottoscrizione a Xbox Game Pass Ultimate, con cui giocare non solo su console ma pure su PC e in streaming su smartphone o tablet.

Xbox All Access è stato rilanciato in occasione dell’uscita delle console next-gen lo scorso novembre, e adesso è finalmente pronto al debutto italiano.

La novità arriva a pochi giorni dall’annuncio di una prima versione a tiratura limitata di Xbox Series X, dedicata inevitabilmente ad Halo Infinite.

Come funziona Xbox All Access? Con un comunicato appena giunto in redazione, Microsoft ha fornito tutti i dettagli circa la sua allettante iniziativa.

Un’iniziativa che non prevede alcun costo iniziale e che copre l’acquisto, a scelta dell’utente, sia di Xbox Series X che di Xbox Series S.

I piani sono i seguenti:

Xbox Series X a 32,99 euro al mese per 24 mesi (totale: 791,76 euro)

(totale: 791,76 euro) Xbox Series S a 24,99 al mese per 24 mesi (totale: 599,76 euro)

Dal momento che entrambi i piani coinvolgono anche Xbox Game Pass Ultimate, i giocatori che si abboneranno otterranno tutti i giochi Xbox Game Studios fin dal day one e potranno goderseli, come accennavamo, sia su console che su PC e in streaming tramite browser o su iOS/Android.

Xbox All Access viene lanciato in partnership con GameStop Italia, per cui potrete raggiungere questo indirizzo per tutti i particolari e per sottoscrivere l’abbonamento.

L’abbonamento prevede un finanziamento stipulato tramite Younited, e questo vuol dire che dovrete ottenere l’approvazione dell’ente creditizio per poterne usufruire.

Considerando la durata della sottoscrizione, i titoli che potrete giocare dal momento della stipula comprendono Starfield, confermato poche ore fa come esclusiva Xbox.

Naturalmente, niente vieta che possiate continuare ad acquistare i vostri giochi all’infuori di Xbox Game Pass, magari approfittando dei saldi settimanali.

Tuttavia, è bene ricordare la regolarità del servizio e il fatto che continuino a giungervi giochi acclamati sia nuovi che dal passato glorioso del gaming.