Xbox All Access in Italia: come funziona e quanto costa

Dopo aver proposto l’iniziativa in diversi mercati, finalmente Microsoft ha aperto i cancelli di Xbox All Access anche per l’Italia.

Questo abbonamento vi permette di portare a casa, a scelta, Xbox Series X o Xbox Series S pagando per 24 mesi una quota fissa mensile, in cui è incluso anche l’abbonamento Xbox Game Pass.

Come funziona l’iniziativa? Come è possibile sottoscriverla e quali sono le garanzie necessarie? E, soprattutto, al termine dei 24 mesi, si può considerare la console Xbox scelta come propria o sono previste rate finali o procedure simili?

Vediamo tutti i punti e gli interrogativi che ci avete posto, nella nostra pratica guida.

Xbox All Access

Cos’è Xbox All Access

Xbox All Access è un servizio in abbonamento che permette di acquistare in 24 rate una console Xbox Series X o Xbox Series S, a seconda della vostra preferenza. Se avete bisogno di capire le loro differenze e quale console tra le due faccia per voi, consultate la nostra guida dedicata.

Il programma, lanciato ufficialmente da Microsoft in diversi mercati, è arrivato in Italia il 31 agosto 2021, in partnership con la catena GameStop Italia.

Nel pagamento della quota mensile è previsto anche un abbonamento Xbox Game Pass Ultimate, che consente di accedere alla libreria di videogiochi Xbox Game Pass e ai benefici di Xbox Live Gold — come il gioco multiplayer online, sconti esclusivi e alcuni giochi mensili gratuiti.

Quanto costa Xbox All Access

Le rate di Xbox All Access hanno un costo diverso a seconda della console che sceglierete:

con Xbox Series X : 32,99 euro al mese per 24 mesi

: 32,99 euro al mese per 24 mesi con Xbox Series S: 24,99 euro al mese per 24 mesi.

Xbox Series X e Xbox Series S

Come funziona Xbox All Access

Al momento Xbox All Access è disponibile in Italia attraverso la catena GameStop, che ha attivato la procedura sul suo sito ufficiale, al link di seguito.

Attiva All Access su GameStop

Accedendo alla pagina, potete scegliere la vostra console preferita e proseguire con la procedura come indicato dal rivenditore. Riceverete conferma dell’avvenuta transazione direttamente dal rivenditore, che invierà anche una mail di conferma con l’indirizzo utile per verificare lo stato delle rate.

Funziona come un finanziamento?

Secondo le FAQ ufficiali di GameStop, sì. Il pagamento in 24 rate si appoggia a Younited Credit, che però ha TAN e TAEG bloccati allo 0% per tutta la durata dei 24 mesi e quindi non addebiterà interessi per la transazione.

Per poter attivare la procedura di pagamento, è necessario fornire al momento della transazione un codice IBAN dove verranno prelevati i soldi il 4 di ogni mese, per 24 mesi.

In caso non fosse possibile prelevare la quota e venissero ritardati i pagamenti, la cosa avrebbe un impatto sulla vostra reputazione creditizia e potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

Le due console Xbox, series X e series S

Xbox All Access mi fa avere subito una Xbox Series X anche se non ci sono disponibilità in negozio?

La risposta purtroppo è no. Abbiamo contattato i portavoce di Microsoft in Italia e abbiamo appreso che sottoscrivere All Access non significa che riceverete immediatamente Xbox Series X una volta completata la procedura.

Se, insomma, GameStop non ha scorte della console al momento, dovrete comunque attendere l’arrivo di nuove unità per l’avvenuta spedizione presso il vostro indirizzo di consegna.

Ci ho ripensato, posso annullare All Access prima dei 24 mesi di scadenza?

Sì, a patto che siano trascorsi non più di 14 giorni dall’attivazione: si applica il normale diritto di recesso del consumatore, precisa GameStop, e secondo le FAQ ufficiali è necessario seguire la procedura che trovate sul sito del rivenditore e restituire il prodotto.

Quando saranno passati 24 mesi Xbox Series X/Xbox Series S sarà mia?

Sì. In realtà, lo sarà fin da quando la riceverete. La console è di vostra proprietà e non “in prestito” fino all’avvenuto pagamento. Questo vale anche in caso avesse malfunzionamenti o dovesse rompersi.

Che giochi sono inclusi in Xbox Game Pass Ultimate?

L’abbonamento a Xbox Game Pass include tutti i giochi first party degli Xbox Game Studios fin dal loro giorno di lancio, tra cui Halo, Gears of War, Microsoft Flight Simulator, Hellblade e i giochi di Bethesda come Fallout, Doom e The Elder Scrolls.

All’interno dell’abbonamento Ultimate sono inclusi anche i videogiochi del publisher Electronic Arts. Potete verificare questo elenco ufficiale sul sito di Microsoft.