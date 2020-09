Xbox Series S, un nuovo trailer mostra la funzionalità Quick Resume in azione

Nonostante Playstation 5 sia l’argomento più gettonato della ultime ore dopo la presentazione ufficiale di Sony dello scorso 16 settembre e l’apertura dei preorder, Microsoft non se n’è certo rimasta con le mani in mano ed ha ricordato che il lancio mondiale di Xbox Series X e Xbox Series S è previsto per il prossimo 10 novembre con prezzi a partire da 299,99€.

Ricordiamo infatti che Xbox Series S, la console più economica, ma anche meno potente, della prossima generazione, sarà acquistabile per soli 299,99€, pur offrendo un salto tecnologico evidente rispetto a Xbox One, con un target di performance addirittura a 1440p e fino a 120 fps.

Recentemente la compagnia di Redmond ha pubblicato un interessante trailer inerente alla funzionalità “Quick Resume“, che permette di mettere in pausa e riprendere all’istante più giochi contemporaneamente, grazie anche all’incredibile velocità dell’SSD NVMe interno. Potete vedere il filmato come di consueto nel player sottostante.

Xbox Series S arriverà sul mercato il 10 novembre, con i pre-ordini che saranno aperti – come per la sorella maggiore Series X – il 22 settembre.

Avete già visto le confezioni delle due console next-gen di Microsoft, che conteranno anche sulla libreria di Xbox Game Pass, ora ampliata anche dai contenuti di xCloud? Un paio di giorno fa vi abbiamo fatto vedere anche come gira DIRT 5 su Xbox Series S.