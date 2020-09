Xbox Series X e Xbox Series S: ecco ufficialmente le confezioni

Manca ormai poco all’apertura ufficiale dei pre-ordini di Xbox Series X e di Xbox Series S, attesa per il prossimo 22 settembre – con il debutto di entrambe le console che rimane fissato per il 10 novembre prossimo. In attesa di quel giorno, sono emerse in Rete le foto di entrambe le confezioni delle piattaforme. In precedenza avevamo già visto quella di Xbox Series X, che riprenderà le tinte della console mostrando da vicino il dettaglio della sua “griglia” superiore, con i contrasti verdi che richiamano il colore del brand. Troveremo sulla scatola anche il logo di Series X, oltre a quello della Velocity Architecture che caratterizzerà il suo hardware, e l’indicazione della capienza da 1 TB per l’archiviazione SSD. Troviamo anche una didascalia che fa riferimento al target massimo di output in 4K e 120 fps.

In pieno contrasto, giustamente, la scatola di Xbox Series S: in tinta bianca, come la console, mostrerà il dettaglio della griglia circolare e la proporzione della console rispetto al controller per evidenziarne le dimensioni contenute. Anche qui, il logo della piattaforma, quello della Velocity Architecture e il riferimento a 512 GB di SSD. Il riferimento all’output qui sembra citare il tetto dei 120 fps, anche se l’immagine non permette di distinguere nitidamente il dato.

Le confezioni di Xbox che troveremo nei negozi

Alla pubblicazione dell’immagine, Aaron Greenberg, general manager per il marketing globale di Xbox, ha commentato con delle emoji che celebrano l’imminente lancio.

Nei giorni scorsi, sulle pagine di SpazioGames abbiamo svelato nel dettaglio tutte le specifiche relative a Xbox Series X e Xbox Series S. Abbiamo anche riflettuto sugli SSD della next-gen in un video, provando a calcolare quanto potrebbero pesare i giochi next-gen e spiegandovi come potremo espandere la memoria di archiviazione delle nostre prossime console.