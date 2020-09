Intanto, Xbox sui social ricorda: lancio mondiale di Series X e S il 10 novembre da 299,99€

Mentre PlayStation 5 oggi è sulla bocca di tutti per l’apertura dei pre-ordini sui maggiori rivenditori selezionati, anche Xbox è sempre più pronta al debutto delle sue console next-gen, Xbox Series X e Xbox Series S.

A tal proposito, nelle scorse ore l’account ufficiale della console ha scherzato sul fatto che in molti per commentare PS5 menzionassero anche la diretta concorrente, facendo notare su Twitter che le sue notifiche erano impazzite – con una battuta che potete trovare di seguito.

our mentions right now 😅 pic.twitter.com/8OeecYyC11 — Xbox (@Xbox) September 17, 2020

Al di là degli scherzi, Xbox ha anche approfittato dei pre-ordini di PS5 per ricordare che le sue console arriveranno dal 10 novembre con un lancio simultaneo in tutto il mondo – mentre quello di PS5 avverrà il 12 novembre in alcuni territori e il 19 novembre in altri, come l’Europa.

«I pre-ordini sono aperti dal 22 settembre» ricorda il tweet. «Lancio simultaneo in tutto il mondo in 36 Paesi dal 10 novembre. Hype oltre 9000. Non vi preoccupate: vi faremo sapere presto il momento preciso in cui saranno aperti i pre-ordini» viene poi anticipato, in riferimento all’orario in cui potremo trovare le prenotazioni attive presso i punti vendita.

Pre-order 👉 September 22 Worldwide launch in 36 countries 👉 November 10 Hype 👉 9000+ (don’t worry – we’ll let you know the exact time pre-orders start for you soon) pic.twitter.com/SLUrrtszyN — Xbox (@Xbox) September 17, 2020

Vi ricordiamo che Xbox Series S sarà una variante meno potente (ma comunque dotata di Velocity Architecture e di SSD) della console next-gen e costerà 299,99€. Xbox Series X, invece (che avrà anche un lettore Blu-Ray), sarà la più potente della prossima generazione e avrà un costo di 499,99€.

Avete già visto le scatole ufficiali delle due console?