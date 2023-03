Xbox Series S sta per diventare un tostapane, da accompagnare al frigo

Non si può dire che Microsoft non abbia il senso dell’umorismo, perché a quanto pare Xbox Series S potrebbe diventare un tostapane.

Esattamente la console entry level dell’attuale generazione di Xbox, che è sempre disponibile su Amazon, e che sarebbe al centro di questa nuova idea.

Se vi può sembrare strano non dimenticate che Xbox Series X è stata venduta come un frigo, con tanto di seconda revisione, assecondando uno degli sfottò dei primi tempi dopo l’annuncio.

Mentre la console sta aumentando di prezzo in varie zone del mondo, ora potrebbe anche trasformarsi in qualcosa di nuovo.

Come riporta VGC, infatti, Xbox si sta preparando a lanciare un nuovo elettrodomestico ispirato a Series S.

Il “Series S Toaster”, come viene chiamato dalle prime immagini che sono apparse in rete, dovrebbe riportare esattamente la stessa estetica della console, ma con tutte le funzionalità di un normale tostapane.

Fan de #XBOX ?

Sortez vos carnet de cheque, il semblerait que le succès du frigo Xbox Séries X ai donné des idées…

– en précommande à 60€ pic.twitter.com/maJPCaVgiT — Gyo Jvfr (@GyoJvfr) March 3, 2023

Come potete vedere dalle immagini qui sopra è in tutto e per tutto un tostapane, con tutte le funzioni tipiche che ci possiamo aspettare un tostapane.

Secondo la fonte, Series S Toaster sarà lanciato entro quest’anno con dei preordini in arrivo a breve, al prezzo di circa €60.

Dopo aver visto il già citato frigo venduto, andato soldout e ripubblicato nuovamente, non è difficile pensare che il tostapane di Xbox Series S verrà confermato presto da Microsoft.

Se non altro sarebbe un modo per guadagnare tempo in attesa dell’arrivo dei nuovi giochi, tra i quali spunterebbero Hellblade II e Avowed, in arrivo prima di Starfield a quanto pare.

Un elettrodomestico che è perfetto da accompagnare alle nuove versioni limitate delle console Xbox, ispirate a The Mandalorian in un set a dir poco unico.

Mentre PS5 sembra abbia già battuto ampiamente le console Xbox, stando ad un rapporto di un analista che ha controllato le vendite dell’attuale generazione.