Hellblade II e Avowed sono i prossimi giochi Xbox dopo Starfield, per VGC

Ci sono tanti giochi interessanti che attualmente sono ancora in cantiere, per l’universo degli Xbox Game Studios. Ora i fari sono tutti puntati su Starfield, la prima nuova IP dagli autori di The Elder Scrolls e Fallout, che arriverà nel corso di quest’anno e che promette di proporre intense avventure spaziali.

Il suo non è però l’unico grande nome che i videogiocatori stanno aspettando: pensiamo ad esempio a Senua’s Saga: Hellblade II, atteso ritorno dopo il riuscitissimo episodio originale a cura di Ninja Theory, e pensiamo anche ad Avowed, il gioco di ruolo dei veterani di Obsidian.

Secondo Andy Robinson, direttore della testata britannica VGC – comunque – non manca molto a scoprire di più di questi due titoli e a vederli debuttare.

Hellblade II e Avowed sarebbero i due più vicini all'uscita, dopo Starfield

Come svelato dal giornalista, noto con il suo sito per aver anticipato correttamente numerose notizie in passato, una volta uscito Starfield, i prossimi giochi nella tabella di marcia delle release stilata da Microsoft sarebbero proprio i due citati.

Robinson ha parlato della cosa durante il Podcast ufficiale di VGC, spiegando che altri progetti sono invece molto più lontani dal completamento, rispetto a Hellblade II e Avowed.

«Fable è ancora parecchio lontano» ha citato Robinson. «Perfect Dark non è ancora chiuso e non è ancora chiuso nemmeno Everwild». I lavori su questi titoli, insomma, sono ancora nel pieno svolgimento e non è lecito aspettarsi che vengano conclusi a stretto giro.

«È facile empatizzare con i giocatori Xbox, perché deve essere molto frustrante anche per loro: sulla carta tutto sembra grandioso, solo che i giochi non sono ancora pronti».

È sicuramente una questione palese, di cui parlammo tempo addietro in uno speciale: considerando i tempi di sviluppo richiesti da un grande e ambizioso progetto, era lecito aspettarsi che servisse qualche anno, prima che gli Xbox Game Studios potessero davvero esprimere i loro talenti sotto l’egida di Microsoft.

Attendiamo ora di scoprire di più proprio sul ritorno di Senua e sul nuovo gioco di ruolo in soggettiva firmato dai veterani di Obsidian – da poco autori anche dell’ottimo Pentiment (che trovate su Game Pass). Non sono tutti i nomi che Xbox ha in cantiere e molti sono ancora lontani, certo, ma sono indubbiamente tra i più attesi.

Da ormai diverse settimane si inseguono, invece, voci sull’evento di presentazione di Starfield, che potrebbe mostrarcelo di nuovo in azione e darci anche la definitiva finestra di lancio, dopo il rinvio dello scorso anno. Come sempre, noi vi terremo aggiornati appena si muoverà qualcosa.