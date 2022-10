Il mini frigo di Xbox Series X sta tornando: svelato un nuovo modello (ed è più economico)

Molti di voi ricorderanno le numerose parodie e meme che accompagnarono il reveal ufficiale di Xbox Series X: la forma rettangolare della nuova console di casa Microsoft aveva infatti ispirato numerosi paragoni con altri oggetti utilizzati nella vita quotidiana.

Tra questi, il più popolare si è rivelato certamente il frigorifero: se confrontata infatti con la più sottile ed elegante Series S (che trovate in un bundle scontato con FIFA 23 su Amazon), la console next-gen più potente appariva decisamente ingombrante.

Un paragone che divertì molto perfino la stessa Microsoft, che decise di trasformare davvero Xbox Series X in un mini frigo a tema acquistabile: questo originale elettrodomestico si rivelò molto più popolare del previsto, diventando così presto un vero e proprio oggetto dei sogni.

Non sorprende dunque che quella che avrebbe dovuto essere soltanto una bravata in edizione limitata sia diventato un prodotto ufficiale a tutti gli effetti, che ben presto riceverà perfino una nuova variante più economica.

Come riportato da Game Rant, Microsoft ha infatti svelato la nuova edizione del mini frigo di Xbox Series X, più compatto e, di conseguenza, anche meno costoso: la nuova edizione potrà contenere fino a 8 lattine e costerà 79 dollari.

Attualmente è disponibile soltanto nel territorio americano per la catena di negozi Walmart, ma la casa di Redmond ha promesso che anche in questo caso avverrà un lancio globale in modo graduale.

The Mini-Me Xbox Series X Mini Fridge is officially out in the wild. The team received lots of asks to make a smaller version of the same product at an even lower price. Stores 8 cans, available now for $79 @Walmart, will roll out globally as well. ‍♂️https://t.co/wd2IvrZHno — Aaron Greenberg ‍♂️U (@aarongreenberg) October 7, 2022

Non sappiamo dunque ancora quando sarà disponibile anche sul territorio italiano e in quali modalità, ma a giudicare dall’annuncio ufficiale i fan potrebbero non dover aspettare troppo a lungo.

Inoltre, chiunque volesse acquistare la versione originale del mini frigo potrà continuare a dormire sonni sereni: il team di Xbox intende continuare a produrre entrambe le varianti, che risponderanno a esigenze diverse per i giocatori.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena arriveranno novità ufficiali anche per il mercato italiano: per il momento, avete dunque abbastanza tempo a disposizione per riflettere su quali bevande vorrete far diventare “next-gen”.