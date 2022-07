Xbox sarà a Gamescom 2022, e ci sono buone notizie

Dopo una pausa dovuta all’emergenza sanitaria mondiale, in questo 2022 la più celebre fiera europea dedicata al mondo dei videogame tornerà: stiamo parlando di Gamescom.

Tutti gli abbonati a Xbox Game Pass (che potete trovare in sconto su Amazon) e non solo saranno felici di sapere che Xbox ci sarà.

Del resto, tutti gli appuntamenti già fissati in precedenza hanno senza dubbio tratteggiato un’estate davvero ricca di eventi e novità, alcune davvero molto importanti.

Già con lo showcase Xbox e Bethesda l’andazzo sembrava essere sicuramente dei migliori, sebbene nelle prossime settimane forse avremo altrettante novità.

Difatti, come riportato anche da DualShockers, Xbox tornerà alla Gamescom 2022 prevista il mese prossimo, fornendo ulteriori informazioni sui giochi in uscita nei prossimi 12 mesi.

All’inizio di oggi, un tweet di Xbox DACH – ossia il profilo tedesco ufficiale di Xbox su Twitter – ha rivelato che la società sarà presente al festival di Colonia.

Oltre a fornire aggiornamenti sui giochi già annunciati che usciranno nei prossimi 12 mesi, Xbox sarà presente all’interno della fiera, dando alla comunità Xbox la possibilità di incontrarsi tra di loro e con alcuni sviluppatori.

We will be back on the show floor @gamescom!

This year, we are dedicating our booth to celebrating you, the community. And we'll provide some small updates to our current games.

Can’t wait to see you all in Cologne! pic.twitter.com/4Vu9eBsMMQ

— Xbox DACH (@XboxDACH) July 7, 2022