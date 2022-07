Xbox Game Pass, addio a 5 giochi gratis a luglio: c’è un amato metroidvania horror

Anche questo mese è arrivato il momento di dire addio a nuovi giochi gratis su Xbox Game Pass: il servizio in abbonamento ha confermato che tra poco più di una settimana lasceranno il catalogo ben 5 titoli.

Xbox Game Pass (che potete trovare in sconto su Amazon) è infatti in continua espansione, ma i fan hanno ormai imparato che non tutti i titoli inclusi saranno disponibili per sempre: molte produzioni di terze parti sono infatti costrette a dire addio dopo un determinato periodo di tempo.

Tramite un comunicato sul blog ufficiale di Xbox, che ha avuto già modo di confermare i prossimi giochi gratis in arrivo sul servizio, sono infatti stati svelati i titoli a cui dovremo presto dire addio.

A partire dal 15 luglio non saranno infatti più disponibili 5 produzioni particolarmente apprezzate, tra le quali spicca anche un metroidvania horror indie particolarmente apprezzato dagli utenti.

Di seguito troverete dunque la lista completa di giochi gratis che tra poco più di una settimana non sarà più disponibile sul servizio: il nostro consiglio è dunque quello di scaricare e provare questi titoli prima che sia troppo tardi.

Atomicrops (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Carrion (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Children of Morta (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Cris Tales (Cloud, Console e PC)

(Cloud, Console e PC) Lethal League Blaze (Cloud, Console e PC)

Tra i giochi gratis più importanti segnaliamo indubbiamente Carrion, l’originale horror 2D pubblicato da Devolver Digital e che ha conquistato pubblico e critica.

Per gli amanti dei giochi di ruolo segnaliamo inoltre Children of Morta e Cris Tales, altri titoli particolarmente interessanti che presto non saranno più disponibili in catalogo.

Dal 15 luglio non sarà dunque più possibile accedervi non solo su console e PC, ma anche su dispositivi cloud: se non vorrete rinunciarvi ed aggiungerli permanentemente alla vostra raccolta di giochi, come sempre Xbox Store vi offre anche la possibilità di acquistarli con uno sconto del 20%, mantenendo così tutti i progressi e gli obiettivi sbloccati.

In queste ore sono però arrivate ulteriori buone notizie per gli abbonati: Microsoft ha infatti annunciato l’arrivo di due nuovi giochi gratis, il primo dei quali è già disponibile per il download da adesso.

Vi ricordiamo inoltre che da adesso non è più necessario avere a disposizione una console: se disponete di una smart TV Samsung di ultima generazione, potrete giocare in cloud gaming direttamente con l’app dedicata.