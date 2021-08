Xbox, quali annunci aspettarsi all’evento Gamescom? Parla Microsoft

Microsoft ha fornito un aggiornamento a proposito dell’evento Xbox della Gamescom 2021 che andrà in onda domani.

L’evento, che verterà sui prossimi arrivi su Xbox Game Pass e tanto altro, andrà in onda alle nostre ore 19:00.

L’appuntamento è stato annunciato soltanto pochi giorni fa e ha fornito le prime coordinate circa cosa conterrà.

Non si tratterà dell’unico cerchio rosso da segnare sul calendario, dal momento che la Opening Night Live farà anch’essa un ritorno mercoledì.

Hope you can join us tomorrow for our @gamescom 2021 @Xbox stream. Running about 90 min & focused on game updates coming this year. So to set expectations, no new reveals or major surprises, but fun stream with our amazing hosts @vicious696 @kateyeager ! https://t.co/48bdxGMzUQ — Aaron “Day One On Game Pass” Greenberg 🙅🏼‍♂️💚U (@aarongreenberg) August 23, 2021

I fan che nutrivano grandi aspettative nei riguardi dell’evento Xbox alla Gamescom 2021 resteranno però probabilmente delusi.

Aaron Greenberg, responsabile del marketing dei giochi Xbox, ha precisato che per la kermesse tedesca non è il caso di attendersi grandi annunci.

Come svelato da Greenberg, lo show avrà una durata complessiva di 90 minuti, anche se non ci sarà spazio per reveal.

L’appuntamento sarà infatti «concentrato su aggiornamenti per i giochi in arrivo quest’anno», quindi niente di futuribile per Xbox.

«Quindi, per impostare le aspettative, non ci saranno nuovi reveal o grandi sorprese», ha precisato il dirigente alla comunicazione.

È del resto ormai qualche anno che la Gamescom non viene usata per annunci particolarmente importanti, per cui la notizia altro non è che una conferma tutt’altro che sorprendente.

In un simile contesto, plausibilmente, Xbox Game Pass potrebbe recitare il ruolo da protagonista e addolcire l’amara pillola per gli appassionati più esigenti.

Questo non vuol dire che l’evento non sarà divertente, specialmente se lo seguirete con noi in diretta su Twitch.

Gli appuntamenti, nel complesso, non mancheranno e li trovate riassunti nella nostra comoda scheda sulla fiera teutonica.

Volete uno spoiler su un gioco che sarà tra i protagonisti della manifestazione? Ci ha pensato Geoff Keighley a fornirvelo.